No Rancho Fundo: Saiba quem matará Ariosto

No último capítulo da novela No Rancho Fundo, da Globo, Ariosto morrerá de forma trágica após fazer uma confissão. Saiba quem cometerá o crime

No último capítulo da novela No Rancho Fundo, da Globo, Ariosto (Eduardo Moscovis) terá uma morte trágica. Ele será assassinado após fazer uma confissão na frente de alguém que não deveria ouvir o que ele diz.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Ariosto diz para Zefa Leonel (Andrea Beltrão) que sempre a amou e que ela foi o único amor da vida dele. Inclusive, ele diz que se casou com Deodora (Debora Bloch) por interesse. Porém, o que ele não esperava era que a vilã iria escutar tudo.

Escondida em um canto da casa, Deodora ouve a declaração de amor de Ariosto para Zefa e fica revoltada. Ele diz que queria dar o seu coração para Zefa, mas foi rejeitado por ela. Inclusive, Zefa diz que nunca iria viver um romance com ele porque sabe que ele não presta.

Logo depois, Ariosto diz que nunca amou Deodora. Na sequência, a vilã pega uma arma e dispara um tiro contra o marido, que morre. Assim, a responsável pela morte de Ariosto será Deodora.

Novo visual do protagonista de No Rancho Fundo

O ator Túlio Starling está com novo visual! Depois de passar vários meses com o cabelo volumoso e barba para gravar a novela No Rancho Fundo, ele passou a tesoura no cabelo e está com novo visual. O artista interpretou o protagonista Artur na trama das 6 da Globo, mas as gravações já chegaram ao fim e ele resolveu se despedir do visual do personagem.

Túlio deu adeus para o cabelo mais volumoso e fez um corte curtinho. Além disso, ele fez a barba e deixou apenas o bigode.

A novela No Rancho Fundo chega ao fim nesta sexta-feira, 1º, e será substituída por Garota do Momento, que estreia na próxima segunda-feira, 4 de novembro.

Novo visual do ator Túlio Starling - Foto: Reprodução / Instagram

