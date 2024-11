Saiba o que diz o boletim médico sobre Lucilene Caetano, que está na UTI

Grávida, Lucilene Caetano está internada na UTI em um hospital de São Paulo e o boletim médico revela qual é o quadro de saúde dela

A apresentadora Lucilene Caetano está internada na UTI de um hospital em São Paulo. Grávida, ela precisou ser hospitalizada ao ter complicações de uma pneumonia. Agora, o hospital divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde dela.

De acordo com os médicos, ela está respirando espontaneamente e o bebê está bem. "A Sra. Lucilene Caetano, 40 anos, encontra-se internada na Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or, em virtude de uma pneumonia. A paciente está com 16 semanas de gestação. O bebê está bem. A paciente segue estável, tomando antibiótico endovenoso. Respira espontaneamente e está realizando fisioterapia respiratória. Dra. Mariza Silva Ramos Loesch - Nefrologista e Intensivista da Maternidade São Luiz Star", informaram.

Lucilene Caetano revelou a internação em um post nas redes sociais nesta semana. "Essa não é o tipo de publicação que gosto de fazer, mas sei que devo uma satisfação aqui aos que me acompanham e acabei ficando dias sem postar nada. Estou na UTI ou melhor estamos! Eu e minha filha que trago no ventre. Tratando Influenza B, Pneumonia Bacteriana que tomou praticamente meu pulmão esquerdo e um pequeno derrame pleural que tive nos dois pulmões", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que não tem previsão de alta. "Não sei quando teremos alta. Sem previsão por enquanto. Só espero sair daqui bem e curada disso tudo que chegou tão de surpresa. Um vírus, uma bactéria, um derrame pleural… nada que eu imaginava ou esperava. Até porque nunca internei por doença. Com exceção de uma vez para fazer a cirurgia do câncer de tireoide em 2017 (mas que não tive sintoma algum e descobri logo no início com um check up pós parto e uma noite que passei internada no Rio de Janeiro por conta de um furúnculo que virou abcesso) as demais foram para fazer meu nariz e o silicone nos seios. Então, resumindo eu nunca havia passado pelo que estou passando", afirmou.

Lucilene ainda admitiu sua preocupação diante do quadro. "Já chorei muito, medo de morrer e deixar meus filhos pequenos, meu marido sem mim, perder minha bebê com isso tudo. Tenho muita fé! Mas o medo vem com muita força nessas horas e as lágrimas descem sem cessar. Estou vivendo isso tudo desde sábado. E não queria expor aqui, preocupar vocês. Mas vi que seria necessário pelo poder da oração".

Por fim, a jornalista pediu as orações e o apoio dos fãs. "Por isso peço que todos que passarem por essa publicação reze por mim e pela minha bebê que carrego em meu ventre. Que acalme nosso coração. Que conforte meu marido e meus filhos diante dessa situação. Rezem! Por favor não deixem de rezar e nos colocar diante de Deus e de Nossa Senhora! A situação é grave mais tenho certeza que com o poder da oração de cada um de vocês conseguiremos sair dessa e em breve estaremos em casa. E voltarei com minhas publicações normalmente aqui", concluiu.