Vera Viel mostra cicatriz e atualiza seguidores sobre radioterapia contra câncer

Nesta sexta-feira, 29, Vera Viel compartilhou uma atualização sobre seu tratamento contra o câncer em um vídeo publicado no Instagram. A apresentadora revelou que alcançou a metade das sessões de radioterapia, realizadas após a cirurgia para remover um tumor na perna. Durante o vídeo, ela exibiu a cicatriz da operação e destacou que suas chances de cura são muito altas.

"Hoje eu fiz a 15ª sessão de radioterapia. Como tem passado rápido. Metade praticamente do tratamento já foi", disse ela. "Tenho só que agradecer muito a Deus, por tudo. Por ter descoberto essa doença tão no início e a chance de cura ser enorme", afirmou a esposa do apresentador Rodrigo Faro.

A modelo ainda disse que a cicatriz virou um símbolo. "Tá aqui a minha cicatriz e isso aqui é o significado da minha vitória para essa doença e da minha gratidão por Deus", afirmou. Vera vem registrando os momentos em seu tratamento desde que revelou ter passado pela cirurgia.

Médico explica câncer raro de Vera Viel

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil,o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento."Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel.

Discurso emocionante de filha de Vera

Recentemente a herdeira caçula do casal usou as redes sociais para fazer um pedido comovente. Helena é uma influenciadora cristã e emocionou ao fazer um vídeo após o diagnóstico da mãe de Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno.

Orgulhoso do discurso da garota, o apresentador repostou o vídeo dela falando sobre Vera Viel ser curada e esse ser o seu presente de Dia das Crianças. Ao ver o pronunciamento da filha, a modelo reagiu e se mostrou bastante emocionada com a sabedoria e maturidade dela.