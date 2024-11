Filha caçula de Rodrigo Faro rouba a cena em apresentação de ballet

Helena Viel Faro, de 11 anos, surgiu no Instagram da mãe, Vera Viel, em um registro de sua apresentação de ballet nesta quarta-feira, 27

A modelo Vera Viel Faro, esposa de Rodrigo Faro, decidiu compartilhar com os seus seguidores a apresentação de dança que a filha caçula, Helena Viel Faro, realizou no colégio nesta quarta-feira, 27. Na publicação em questão, a mãe registrou, orgulhosa, a filha performar em cima de um palco um número de ballet. Segundo a matriarca, a menina de 11 anos foi convidada para fazer a abertura do encerramento do curso de ballet.

"Hoje a Helena foi convidada para fazer a abertura do encerramento do curso de balé das crianças do jardim e primeiro ano da escola aonde ela estuda. E ela arrasou @helenavielfaroo que Deus te cubra de bençãos filha", escreveu na legenda da publicação.

A apresentação acontece em dois momentos. Tendo direito até a troca de roupa. Assista aos vídeos na publicação abaixo:

Nos comentários do registro, os usuários não hesitaram em elogiar o desempenho de Helena: "Que bailarina excelente!! A melhor do mundo, sem dúvida!!", exclamou uma seguidora. "Que delicadeza", impressionou outra. "Transmite paz ao dançar.", pontuou uma terceira.

Além de Helena, Vera e Rodrigo são pais de mais duas filhas: Clara Faro, de 19 anos, e Maria Faro, de 16 anos.

Discurso emocionante de Helena

Recentemente a herdeira caçula do casal usou as redes sociais para fazer um pedido comovente. Helena é uma influenciadora cristã e emocionou ao fazer um vídeo após o diagnóstico da mãe de Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno.

Orgulhoso do discurso da garota, o apresentador repostou o vídeo dela falando sobre Vera Viel ser curada e esse ser o seu presente de Dia das Crianças. Ao ver o pronunciamento da filha, a modelo reagiu e se mostrou bastante emocionada com a sabedoria e maturidade dela.

Assista ao vídeo: