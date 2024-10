Saiba o que Vera Viel faz para passar o tempo no hospital

Internada após cirurgia para remover tumor, Vera Viel é flagrada pelo marido, Rodrigo Faro, ao mostrar que entrou na trend de colorir desenhos do Bobbie Goods

A apresentadora e modelo Vera Viel, que é esposa do apresentador Rodrigo Faro, está internada em um hospital de São Paulo para se recuperar da cirurgia de remoção de um tumor maligno. Enquanto espera ter alta hospitalar, ela mostrou o que faz para passar o tempo no quarto.

Nos stories do Instagram, Faro flagrou a esposa colorindo um caderno de desenhos. “Estou pintando para passar o tempo. Olha que bonitinho, que fofura”, disse ela.

Vera Viel mostrou que entrou para a trend de colorir desenhos do personagem Bobbie Goods. Os desenhos deste personagem viralizaram nas redes sociais nos últimos tempos e viraram uma febre. Isso porque a moda é colorir os desenhos usando marcadores coloridos. Inclusive, Vera possui uma grande coleção de marcadores coloridos e um caderno com vários desenhos, que ela levou para o hospital para se distrair no tempo livre.

A esposa de Rodrigo Faro está internada para se recuperar de uma cirurgia para remover um tumor maligno e raro chamado Sarcoma Sinovial, que afeta principalmente coxas, braços, pés e articulações dos membros. O boletim médico mais recente sobre ela foi divulgado no domingo, 13, e informou que ela está se recuperando bem. “A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta da unidade semi-intensidade e segue internada em apartamento. Apresenta boa evolução clínica, sem intercorrências”, informaram.

Vera Viel fala sobre cirurgia

Esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel está em festa neste sábado, 12. Ela completou 49 anos de vida e ainda teve sucesso na cirurgia para remover um tumor maligno e raro da perna. Para marcar a data especial, a morena fez questão de compartilhar uma foto nas redes sociais e falar de sua fé em sua cura.

Na imagem, Vera apareceu sorridente enquanto segurava um bolo de aniversário em seu quarto do hospital, com direito a bexigas. Na legenda, ela comentou sobre sua fé e a crença de que o Espírito Santo a acompanhou durante a cirurgia.

"Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu O chamei enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que O recebesse para sempre! Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação!", disse ela na legenda.