Vera Viel celebra evolução no tratamento: 'Próxima temporada será extraordinária'

Na manhã desta segunda-feira, 23, Vera Viel, a esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais para falar sobre sua saúde. Em outubro deste ano, ela foi diagnosticada com um tumor na coxa, do tipo sarcoma sinovial, e, após a cirurgia de retirada, está em tratamento com radioterapia. Agora, ao realizar a penúltima sessão, ela compartilhou um texto religioso sobre a superação dessa etapa da vida.

"32/33 sessões de radioterapia. Estou destravando o destino. Estou prestes a te levar a um lugar onde você nunca esteve antes — Um lugar de contentamento e paz que o mundo não pode oferecer, um lugar de favor e estabilidade, um lugar de alegria. Preparei você, durante toda a sua vida, para este dia de destino. Cada contratempo, cada vez que você entregou o seu coração em circunstâncias difíceis, preparou o caminho para as minhas bênçãos iminentes", iniciou o texto escolhido por Vera, um trecho no Novo Testamento.

Cheia de alegria

"A próxima temporada será extraordinária e cheia de alegria. Respostas a orações feitas há muito tempo logo chegarão. O que parecia ser atraso após atraso fará sentido para você, à medida que as nuvens se afastarem e a luz da glória brilhar. Eu estive com você o tempo todo, especialmente quando parecia que você havia perdido o chão. Alinhe seus pensamentos e expectativas às minhas promessas, e não tenha medo de acreditar. Sacuda a dúvida e escolha abraçar uma fé radical. Sou maior que os seus sonhos, maior que os seus planos e maior do que você pode imaginar — e estou trazendo o seu destino", continuou na publicação.

"Nunca duvide do poder grandioso de Deus para agir em você e realizar tudo isso. Ele fará infinitamente mais do que o seu maior pedido, o seu sonho mais inacreditável, e excederá a sua imaginação mais selvagem! Ele superará tudo, pois o seu poder milagroso te energiza continuamente", encerrou Vera.

