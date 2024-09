Se recuperando em casa, o ex-BBB Rodrigão falou sobre o susto que passou ao ser diagnosticado com tumor na glândula suprarrenal esquerda

O ex-BBB Rodrigão enfrentou um grande susto com sua saúde no último mês. Após ser diagnosticado com um tumor benigno na glândula suprarrenal esquerda, o marido de Adriana Sant'Anna passou por uma cirurgia delicada para remover o cisto e já está se recuperando em casa. E nesta quinta-feira, 19, ele falou sobre o assunto em um vídeo compartilhado no Instagram.

Os médicos conseguiram remover o tumor, mas precisaram tirar o rim esquerdo e o baço. "Tive uma hemorragia e fui internado às pressas, e foi detectado um tumor de 13 centímetros. O médico falava que era uma bola de handebol. Tinha um tumor de 13 centímetros dentro de mim, estava em volta do meu rim, já estava batendo no meu baço", contou Rodrigão na publicação.

"Nessa cirurgia, eles conseguiram remover o tumor, só que, como ele estava muito grande, precisei também remover meu rim esquerdo e o baço. Por isso, preciso de um cuidado maior, principalmente nesse começo", explicou.

Ele passou quase 15 dias no hospital e agora se recupera da cirurgia em casa. Rodrigão explicou que precisa ter atenção especial com sua alimentação, evitando alimentos ácidos. Além disso, continua sendo monitorado por médicos e realizando exames regulares, que até o momento não indicaram nenhum problema.

"No final das contas, o tumor era benigno, não precisei fazer nenhum tipo de tratamento. Graças a Deus, eliminou o problema e, como os próprios médicos disseram, vida normal. tenho outro rim completamente saudável, sou um cara saudável e não vou precisar mudar nada nos meus hábitos", detalhou.

Recentemente, ao ser questionado por um internauta sobre seu diagnóstico, o ex-BBB fez uma forte reflexão e disse ter recebido uma segunda chance de vida. Veja o que ele disse!

Veja a publicação: