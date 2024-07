Silvio Santos segue internado e previsão de alta é adiada, diz colunista

O apresentador Silvio Santos está internado em um hospital de São Paulo e não deverá ter alta nesta sexta-feira, diz colunista

O apresentador Silvio Santos segue internado em um hospital de São Paulo. O comunicador foi hospitalizado na terça-feira, 16, para o tratamento de sintomas do H1N1, também conhecido como Influenza A. Porém, ele ainda não teve alta hospitalar

De acordo com o colunista Gabriel Perline, do site Contigo!, Silvio Santos iria deixar o hospital nesta sexta-feira, 19, mas a alta foi adiada. Segundo fontes do jornalista, os médicos decidiram mantê-lo hospitalizado por mais alguns dias para que ele tenha uma plena recuperação. Por enquanto, a previsão de alta é para o dia 22 de julho, próxima segunda-feira.

Por enquanto, o SBT não divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador. A emissora apenas confirmou que ele foi internado para tratar a H1N1.

O que é H1N1?

H1N1, ou Influenza A, é uma doença viral. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é uma infecção respiratória que é causada por um vírus da mesma família da gripe. O contato com o vírus acontece por meio de acesso a objetos contaminados ou com pessoas que estejam doentes por meio de partículas de saliva ou secreções respiratórias.

Algumas pessoas são consideradas do grupo de risco para H1N1, como crianças menores de 2 anos, idosos, gestantes, pessoas cardíacas, pessoas com diabetes ou doenças pulmonares e renais.

Os sintomas envolvem febre, tosse, dor de cabeça, dor nas articulações e músculos e coriza. O tratamento é feito por meio de medicamentos, repouso e boa alimentação.

A forma de prevenção envolve cuidados de higiene, como lavar as mãos com frequência, evitar compartilhar o uso de objetos pessoais e cobrir a boca ao tossir e espirrar. Além disso, as pessoas podem tomar a vacina trivalente contra a Influenza A e Influenza B nos postos de saúde.