O que é H1N1? Doença levou Silvio Santos ao hospital

O apresentador Silvio Santos está internado em um hospital após ser diagnosticado com Influenza A, que também é conhecida como H1N1. Saiba mais sobre a doença

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos de idade, está internado em um hospital de São Paulo após ter sido diagnosticado com Influenza A, que também é conhecida como H1N1. O comunicador está se recuperando dentro do previsto e deve ter alta hospitalar em breve.

Com a internação dele, que tal saber mais sobre a doença? H1N1, ou Influenza A, é uma doença viral. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é uma infecção respiratória que é causada por um vírus da mesma família da gripe. O contato com o vírus acontece por meio de acesso a objetos contaminados ou com pessoas que estejam doentes por meio de partículas de saliva ou secreções respiratórias.

Algumas pessoas são consideradas do grupo de risco para H1N1, como crianças menores de 2 anos, idosos, gestantes, pessoas cardíacas, pessoas com diabetes ou doenças pulmonares e renais.

Os sintomas envolvem febre, tosse, dor de cabeça, dor nas articulações e músculos e coriza. O tratamento é feito por meio de medicamentos, repouso e boa alimentação.

A forma de prevenção envolve cuidados de higiene, como lavar as mãos com frequência, evitar compartilhar o uso de objetos pessoais e cobrir a boca ao tossir e espirrar. Além disso, as pessoas podem tomar a vacina trivalente contra a Influenza A e Influenza B nos postos de saúde.

A confirmação da internação de Silvio Santos

Os primeiros rumores sobre a internação de Silvio Santos surgiram no Jornal Folha de S. Paulo na quarta-feira, 17. Porém, a assessoria do SBT chegou a negar a informação para a imprensa. Nesta quinta-feira, 18, a emissora de TV mudou a sua versão e confirmou que o comunicador está sob cuidados médicos.

Durante o programa Chega Mais, a jornalista Michele Barros contou sobre o estado de saúde de Silvio Santos. "O SBT confirma que o nosso amado Silvio Santos está com influenza A. Ele está sendo medicado e está no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo. E a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem", disse.

No final da manhã, a assessoria do SBT emitiu um comunicado: "O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos".