SBT se pronuncia após rumores de internação de Silvio Santos

A assessoria de imprensa de Silvio Santos negou os rumores após ser noticiado que o apresentador teria sido internado no Hospital Albert Einstein

O SBT negou os rumores de que o apresentador Silvio Santos teria sido internado em um hospital de São Paulo. Em contato com a CARAS Brasil, a assessoria de imprensa da emissora informou: "O SBT não confirma! Não procede".

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o apresentador de televisão e empresário brasileiro Silvio Santos teria sido internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira, 16, após ser diagnosticado com H1N1.

O veículo informou ainda que, segundos pessoas próximas ao apresentador, o dono do SBT, que está com 93 anos, segue na unidade médica na tarde desta quarta-feira, 17, e não teria previsão de alta. Porém, o assunto foi negado pela equipe do SBT.

Filha de Silvio Santos fala sobre a vida do pai longe da TV

O comunicador está longe do SBT há cerca de dois anos e seu programa passou a ser comandado pela filha, Patrícia Abravanel. Em recente entrevista, a filha mais velha dele, Cintia Abravanel falou sobre a vida do pai longe da TV. Ela contou que o veterano está bem e vivendo tranquilamente a atual fase de sua vida.

“O meu pai está ótimo. Às vezes ele fala que vai voltar a trabalhar, outras não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça. O que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudade das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais. Ele é um senhor de 94 anos! Não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar. Ele passou o bastão para a Patricia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Se um dia ele quiser voltar, ele volta”, disse ela em entrevista ao site F5.

Ela comentou ainda sobre os rumores de que Silvio já teria dividido sua herança entre as seis filhas. “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada Valeria a pena se ele não estivesse mais aqui. Ele curte tudo e pergunta também”, afirmou ela, que não quer trabalhar no SBT. “Deus me livre e guarde. Nunca quis trabalhar na televisão. […] O SBT é das minhas irmãs. Se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas… Lidar com ego, vaidade… É difícil”, explicou.