Rodrigo Faro celebra reta final do tratamento da esposa com radioterapia

O apresentador Rodrigo Faro revelou que sua esposa, Vera Viel, terminará as sessões de radioterapia em uma data especial

O apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais neste sábado, 7, para dividir com o público uma ótima notícia envolvendo a saúde de sua esposa, Vera Viel. Em outubro deste ano, a modelo descobriu um tumor na coxa do tipo sarcoma sinovial.

Dias após receber o diagnóstico, a companheira do comunicador realizou uma cirurgia e iniciou o tratamento com radioterapia. Agora, Rodrigo Faro revelou que Vera está perto de finalizar as sessões.

Em seu Instagram oficial, o artista surgiu ao lado da esposa e contou que o tratamento já se encaminha para a reta final. De acordo com o apresentador, a última radioterapia acontecerá em uma data especial: no dia de Natal.

A notícia foi compartilhada por Rodrigo Faro momentos antes de seguir com a esposa para prestigiar uma apresentação de dança das três filhas do casal, Clara, de 19 anos, Maria, de 16 e Helena, de 11. "A perna tá um pouco inchada ainda. Quantas sessões já foram? 20 cravadas, 4 semanas", iniciou ele.

"Agora a gente tá indo pra reta final do tratamento preventivo e acaba no dia de Natal, a última sessão de radio é no dia de Natal. Bora amor", celebrou o apresentador, trocando carinho com Vera Viel. Vale lembrar que Faro sempre esteve presente apoiando a esposa desde o início do diagnóstico.

Ele, inclusive, foi o responsável pela descoberta do tumor. Isso porque, segundo Vera, Rodrigo Faro insistiu para que ela procurasse um médico após notar um tipo de 'machucado' na perna. Com isso, a modelo recebeu o diagnóstico de câncer.

Como a esposa de Rodrigo Faro descobriu o câncer?

Em outubro deste ano, Vera Viel explicou detalhes de como descobriu que estava com um tumor na perna. Por meio das redes sociais, ela contou que foi atrás de um profissional da saúde ao perceber um hematoma com um nódulo em sua perna após as aulas de muay thai.

"Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir. Eu chutando nas aulas de muay thai. Foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo. O impacto formou um hematoma por dentro. O tumor já estava na minha coxa e as aulas acabaram ajudando para eu descobrir. Nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles, raríssimo", disse ela.

E completou: "A minha recuperação está sendo ótima porque sempre treinei e isso ajuda muito. Vemos o agir de Deus quando eu me interesso do nada para fazer aula de muay thai. Foi apenas um mês de aula para eu sentir o nódulo. Minha massagista foi a primeira pessoa que percebeu o nódulo na minha coxa quando estávamos fazendo drenagem. E meu marido insistiu muito para que eu fizesse a ressonância. Deus usou todas essas pessoas para que eu descobrisse a tempo, com grandes chances de cura".

