Rodrigo Faro mostra Vera Viel antes de cirurgia de retirada de tumor

Momentos antes de cirurgia de retirada de tumor, Rodrigo Faro mostra a esposa Vera Viel se preparando para procedimento; veja

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, passará pela cirurgia de retirada do tumor raro e maligno nesta sexta-feira, 11. Em sua rede social, o apresentador compartilhou uma foto da amada já internada no hospital para o procedimento e mostrou estar dando forças para a mãe de suas três filhas.

O famosa então colocou um coração e uma mão de oração ao exibir a imagem da amada na cama esperando para ser levada para o procedimento de retirada da massa identificada como um Sarcoma Sinovial.

Sorridente e com o semblante calmo, Vera Viel olhou para o esposo antes de entrar para a sala de cirurgia. Vale lembrar que neste sábado, 12, é aniversário da modelo e ela completará 49 anos. Muito otimista e com fé, ao anunciar seu diagnóstico, ela falou sobre passar a data no hospital.

"Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura", declarou. "Tenho muita fé em Deus e sei que, pra Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem", finalizou o pronunciamento.

Assim como ela, a filha deles mais nova, a influenciadora cristã Helena Viel Faro, de apenas 11 anos, comoveu ao fazer um vídeo exibindo sua fé sobre a cura de Vera Viel. A apresentadora ficou emocionada e reagiu ao ver a atitude sábia da caçula.

Vera Viel mostra confiança antes de cirurgia de retirada de tumor

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, passará pela cirurgia de retirada do tumor maligno e raro nesta sexta-feira, 11. Logo de manhã, a famosa postou uma imagem mostrando como está e demonstrou confiança além de muita fé.

Uma semana após aparecer no hospital por encontrar um nódulo na perna esquerda, a apresentadora teve seu diagnóstico de Sarcoma Sinovial e postou um versículo da Bíblia demonstrando que está confiante para passar pela operação de retirada da massa.

"Elevo os meus olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormirá aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você; o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite, a lua. O Senhor guarará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre", mostrou o trecho destacado em sua Bíblia.