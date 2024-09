Rodrigão faz forte reflexão após retirada de tumor: 'Segunda chance'

Em recuperação, o ex-BBB Rodrigão comentou sobre o susto que passou ao ser diagnosticado com tumor na glândula suprarrenal esquerda

O ex-BBB Rodrigão passou por um grande susto em sua saúde no último mês. Diagnosticado com tumor benigno na glândula suprarrenal esquerda, o marido de Adriana Sant'Anna realizou uma cirurgia delicada para a retirada do cisto e já está se recuperando em casa.

Na tarde de domingo, 15, Rodrigão separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito do ocorrido em sua vida pessoal. Por meio de seus stories no Instagram, ele abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas do público para responder.

Ao ser questionado por um internauta sobre seu diagnóstico, o ex-BBB fez uma forte reflexão e disse ter recebido uma segunda chance de vida. "Eu tive algo chamado segunda chance. Uma oportunidade de fazer o que realmente importa nesta vida. A chance de brincar com meus filhos novamente, dormir ao lado da mulher da minha vida, abraçar e rir com amigos e familiares (...) uma nova oportunidade de sonhar sonhos que valem a pena", declarou.

Em seguida, o marido de Adriana Sant’Anna falou sobre os aprendizados diante da situação delicada. "Quando você entende que não importa o dinheiro que tem, que você está numa cama e não pode sair, que você não pode fazer nada a não ser depender de Deus, nesse momento é que você percebe que sem Ele não podemos nada!", escreveu Rodrigão.

Na última semana, Adriana também fez um desabafo a respeito da saúde do marido. Em um relato bastante emocionante, a influenciadora digital contou que os médicos haviam informado que não existia a possibilidade do tumor ser benigno.

"Para os médicos não existia a possibilidade de ser benigno. Não existia. Para Jesus era justamente esse diagnóstico que Ele precisava para operar o milagre", disse ela, na ocasião.

Rodrigão faz reflexão após retirada de tumor - Reprodução / Instagram

O relato de Rodrigão sobre resultado da biópsia

No dia 8 de setembro, o ex-BBB Rodrigão usou as redes sociais para dividir com o público um relato emocionante a respeito de sua saúde. Diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal esquerda, o marido de Adriana Sant'Anna precisou realizar uma cirurgia delicada.

Agora, já em casa, Rodrigão gravou um vídeo explicando como tudo aconteceu. Ao longo do registro publicado em seu Instagram oficial, ele contou que recebeu o resultado da biópsia e detalhou como deve seguir a partir de agora.

Bastante emocionado, o ex-participante do BBB 11 agradeceu a corrente de oração de amigos e familiares desde o momento em que deu entrada no hospital. "Já saiu e é benigno. Deus me deu uma segunda chance", declarou ele em meio às lágrimas; confira mais detalhes!