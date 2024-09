Adriana Sant'Anna faz exames preventivos após descoberta de tumor de Rodrigão

Após dias angustiantes devido a descoberta do tumor de Rodrigão, sua esposa, Adriana Sant'Anna, compartilhou que realizou exames preventivos: "Cuidar"

Nesta terça-feira, 10, Adriana Sant'Anna compartilhou sobre sua decisão de fazer série de exames após o marido, Rodrigão, sofrer um sangramento abdominal devido a uma lesão na glândula suprarrenal, que resultou na necessidade de remoção de um tumor na região. Nas redes sociais, a influenciadora e ex-BBB publicou um registro em um hospital dos Estados Unidos, onde vive com a família.

"Como diz meu marido: 'Adriana já gostava de fazer um exame… agora, então!' (risos). Gente! O tumor que ele estava, não tinha como ser detectado por exame de sangue e nem USG. Ou seja, somente por ressonância ou tomografia (que não é tão comum de fazermos). Então, logo marquei uma ressonância para mim", iniciou Adriana no Instagram.

Na sequência, ela explicou como funciona o pedido de exame onde mora. "Aqui nos Estados Unidos você não precisa de pedido médico para fazer. É só ir na clínica e fazer. Falei com meu médico aqui e ele disse que eu poderia fazer. Já fiz! Só demora e não pode mexer. Mas foi bem de boa. Amo cuidar da saúde e prevenir qualquer coisa. Faço exame de sangue de três em três meses e estava em falta com exames de imagem. Feito!", compartilhou.

Nos comentários da publicação, seguidores apoiaram a atitude de Adriana. "A prevenção é o melhor tratamento!", disse uma internauta. "Muito importante essa sua postagem!", afirmou outra. "Diagnóstico de endometriose só dá na ressonância magnética e um monte de mulher sem diagnóstico com anos de sintomas! Tem que falar mesmo sobre isso!", ressaltou mais uma.

Adriana Sant'Anna comenta resultado da biópsia de Rodrigão

A influenciadora digital Adriana Sant'Anna usou as redes sociais no domingo, 8, para falar sobre a saúde do marido, Rodrigão, que realizou uma cirurgia para retirada de um tumor nos últimos dias. Após o ex-BBB publicar um vídeo revelando o resultado da biópsia, ela também comentou a respeito do susto que enfrentaram juntos.

Em seus stories no Instagram, Adriana mostrou como foi a rotina do casal desde que Rodrigão foi diagnosticado com tumor na glândula suprarrenal esquerda. Durante os 12 dias de internação, a influenciadora ficou responsável por atualizar o público sobre o quadro de saúde do companheiro. Confira.