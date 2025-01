Fora do SBT: Procura de Raul Gil por nova emissora gera debate na web

Raul Gil anunciou o fim da parceria com o SBT no final de dezembro; futuro do apresentador é incerto e fãs teorizam sobre novo canal do veterano

O apresentador Raul Gil(86) deu adeus ao SBT no último sábado, 28, com a exibição de seu último programa no canal da família Abravanel. Ao final dos quadros, o veterano agradeceu pelos anos de parceria com Silvio Santos(1930-2024) e toda sua equipe. O futuro do apresentador ainda é incerto, mas fãs e internautas que cresceram com a voz de Raul teorizam sobre futuro do ícone fora do SBT. A procura por uma nova emissora gerou debates e memes na web.

Despedida emocionante

Ao longo de seus 60 anos de carreira, Raul Gil trabalhou na maior parte das grandes emissoras do país, como a rede Record, Bandeirantes, Tupi, TV Rio e Manchete. No SBT, a trajetória se iniciou nos anos 1980, com uma pausa e retorno em 2010. Ao todo, o apresentador ficou 17 anos na programação do SBT com seus programas semanais.

No discurso de encerramento, ele disse: “Queria agradecer em especial à família Abravanel. E este ano vai ser um ano triste pra eles, porque eles gostariam de estar comemorando com a presença do nosso grande Silvio Santos”, lamentou a morte do apresentador.

Em clima de renovação, o veterano pediu coisas boas para o novo ano. "Que Deus nos abençoe, nos dê paz para o mundo, pra que a gente não assista na televisão tanta bomba, tantos mísseis. Vamos assistir flores, amor, alegria, canto, tudo isso é o que eu quero desejar a vocês”, disse.

Busca por nova casa

Raul Gil não pretende se aposentar e, segundo rumores, está em busca de um novo canal. Segundo o jornalista Guilherme Beraldo, o apresentador entrou em contato com executivos e diretores da Band com a ideia de integrar a grade da emissora, mas o projeto foi recusado por falta de espaço na programação.

Com a negativa, o artista tenta conquistar espaço na RedeTV! e guarda o canal católico, TV Aparecida, como uma possibilidade caso não encontre alternativa em uma das grandes emissoras do país.

Na web, a busca de Raul Gil gerou debates. Alguns internautas brincaram com as recusas recebidas pelo veterano, outros ofereceram alternativas e elogiaram a trajetória do artista. "Raul Gil sendo disputado por várias emissoras: o SBT quer que ela vá pra Band, a Band quer que ele vá pra Globo, a Globo quer que ele vá pra RedeTV", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

"O problema é que diferente de muitos velhos por aí, o Raul Gil EMPREGA muitas pessoas e dá oportunidade pra muita gente e muitas famílias. Ninguém pensa nisso, né?", comentou outro perfil. Uma das alternativas sugeridas pelos fãs foi que o apresentador migrasse para a internet e deixasse a televisão, mesmo amando o modelo tradicional de comunicação.

então raul gil, sobrou apenas o canal 52 pic.twitter.com/3kpv9VqtEJ — #teamperla (@taeyeonitta) January 3, 2025

Por um momento achei que o Raul Gil estivesse indo pro Golden State Warriors https://t.co/AzvhohheAF — Lennon Haas (@haas_lennon) January 3, 2025

Se Raul Gil for pra TV Aparecida, ele não vai poder mais chamar cantores gospel no programa dele né? — Mark Garcia (@eumarkgarcia) January 3, 2025

