Médica explica nova cirurgia da cantora Preta Gil

Preta Gil vai passar por cirurgia nesta quinta-feira, 19, que pode durar até 18 horas

A cantora Preta Gil vai passar por uma nova cirurgia nesta quinta-feira, 19, para retirada de tumores, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela luta contra o câncer que retornou em diferentes partes do corpo: dois linfonodos, um nódulo no ureter e uma metástase no peritônio.

O procedimento pode durar 18 horas, de acordo com informações da equipe da artista. A CARAS Brasil conversa com a oncologista Sabina Aleixo, que explica o quão complexa pode ser a cirurgia em casos como o da apresentadora.

"Cirurgias para retirada de tumores, especialmente em situações de recidiva de câncer colorretal, podem ser complexas e de longa duração. O risco depende de diversos fatores, como a extensão da doença, o estado geral de saúde da paciente e a técnica cirúrgica utilizada. Tudo isso é cuidadosamente avaliado pela equipe médica antes do procedimento", afirma.

A especialista chama atenção para o pós-operatório que Preta deve passar. A artista precisará seguir uma série de recomendações da equipe médica que a acompanha para evitar complicações e infecções.

"Os cuidados no pós-operatório incluem monitoramento contínuo, controle rigoroso da dor, prevenção de infecções e complicações, além do suporte nutricional. Também é importante acompanhar a recuperação da função intestinal e planejar uma reabilitação adequada. O plano de cuidado é sempre individualizado, levando em conta as necessidades de cada paciente", conta.

Em 2023, a cantora descobriu e tratou um tumor no intestino. Ela foi considerada curada meses depois, mas em agosto deste ano, após realizar exames de monitoramento, descobriu que o câncer havia retornado, agora, em diferentes partes do corpo.

De acordo com Aleixo, isso acontece quando as células tumorais que permaneceram após o tratamento inicial voltam a se multiplicar. A causa pode ser biológica da doença ou uma resistência ao tratamento.

"A disseminação para outros locais, conhecida como metástase, é um comportamento que pode ocorrer em tumores avançados. Cada caso precisa ser avaliado de forma cuidadosa para entender a progressão da doença", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PRETA GIL: