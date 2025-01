Ana Paula Padrão conta que planejou a menopausa e expõe mudança: 'Saudável'

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão, de 59 anos, comenta sobre decisão e reflete sobre transição na carreira para o bem-estar

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão, de 59 anos, decidiu expor a sua vida pessoal ao falar sobre um assunto íntimo de sua saúde: a menopausa. A comunicadora revelou que este momento foi planejado e que, inclusive, incentiva outras mulheres a fazerem o mesmo. "A gente precisa falar de menopausa, que era um tabu horroroso até ontem”, disse em entrevista à Mari Palma, no CNN Pop.

“Se você pensa, ‘puxa, quando eu tiver 60 ou 50, eu quero estar nesse ambiente, eu quero estar trabalhando desse tanto, eu quero estar com essa oportunidade’, planeja a menopausa também”, aconselhou.

É comum que mulheres entre 45 e 55 anos vivenciem seu último ciclo menstrual marcando o final da fase reprodutiva feminina. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são as ondas de calor, cansaço, insônia, irritabilidade, ansiedade e depressão.

“Eu aceito a mudança. É quase como se eu perseguisse a mudança, sabe? Depois de um tempo, eu começo a sentir um incômodo, uma coisa que me leva a pensar: ‘Por que eu ainda estou aqui?”, pontuou.

No meio de tantas versões, a apresentadora ainda conta que precisou aprender a equilibrar sua vida. "Eu praticamente não tinha vida pessoal alguma. E eu sabia que eu não ia envelhecer abraçada com o trabalho. […] foi muito legal esse processo na minha vida, mas eu acho que o mais desafiador, o que me deu mais medo, o que foi mais profundo e o que foi mais saudável também”, disse.

