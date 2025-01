Sasha faz passeio de barco com o marido, Bruna Marquezine e João Guilherme

A modelo Sasha Meneghel, de 26 anos, está de férias com o marido, João Lucas, de 25, e aparece em registro junto com os amigos e os cachorros do casal

O cantor e influenciador digital João Lucas, de 25 anos, compartilhou uma série de registros das férias ao lado da esposa, a modelo e estilista Sasha Meneghel, de 26, com o casal de amigos, a atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, e o ator João Guilherme, de 22. O grupo está curtindo a viagem em São miguel dos Milagres, Alagoas. E os cachorrinhos do casal também estão presentes.

As imagens foram publicadas no perfil do Instagram do cantor nesta sexta-feira, 3. Na imagem, João surge ao lado da amada, renovando o bronzeado em um passeio de barco e curtindo um momento romântico com ela na praia. Em outro, é possível ver os dois juntos de Marquezine e João Guilherme, dando um mergulho no mar, com os cachorros que o casal de atores adotou juntos, Chihiro e Haku.

Na legenda, João Lucas escreveu: "Dias de Milagres". E desejou: "Feliz 2025".

Confira, abaixo, o registro:

Sasha Meneghel impressiona ao abrir álbum de fotos das férias

Nesta sexta-feira, 3, a modelo e estilista Sasha Meneghel, de 26 anos, impressionou os seus mais de oito milhões de seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma série de registros de suas férias nos primeiros dias do ano. A jovem apareceu com um biquíni estampado e exibiu a boa forma.

"Melhor época do ano", escreveu a filha de Xuxa Meneghel na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Na seção de comentários, uma chuva de elogios à Sasha. Confira!

