Caso Maira Cardi: médico explica o que leva um bebê a perder os batimentos do coração

Maíra Cardi (41) revelou que perdeu o bebê que esperava com Thiago Nigro, o Primo Rico. Nesta quinta-feira, 2, a influenciadora digital mostrou o momento de um ultrassom e a triste notícia dada por uma médica. "O bebê está sem batimentos", diz a profissional.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ginecologista obstetra Dr. Cesar Patez explica razões que podem fazer o coração de um bebê parar de bater. Segundo o profissional, alterações genéticas e fatores maternos são os principais motivos na maioria dos casos.

"O coração do embrião geralmente começa a bater em torno da 5ª ou 6ª semana de gestação. A interrupção dos batimentos cardíacos pode ocorrer por várias razões, como por exemplo, alterações genéticas ou cromossômicas. Os problemas de implantação, já que nesses casos o embrião pode não se fixar adequadamente na parede do útero", conta.

"Alterações hormonais, doenças autoimunes, infecções, uso de substâncias nocivas ou problemas estruturais no útero. Além disso, a exposição a toxinas, medicamentos ou estresse extremo também podem provocar a morte do bebê", complementa.

Maíra descobriu que o coração do primeiro filho com Thiago Nigro parou de bater apenas alguns dias depois. O médico explica que o organismo pode demorar a demonstrar sinais de que algo não está normal no corpo de uma gestante.

"Normalmente, o organismo leva algum tempo para reconhecer a interrupção da gravidez, e o diagnóstico pode ser feito tardiamente em ultrassons de rotina. Permanecer com o embrião no útero por poucos dias, geralmente, não causa danos imediatos à saúde. Porém, se o tecido permanecer por muito tempo, pode haver risco, como infecções uterinas (endometrite), sangramentos e distúrbios de coagulação (raramente)", enfatiza.

O profissional reforça a importância de uma mulher grávida realizar o pré-natal e todos os exames solicitados no acompanhamento médico. Assim como a saúde do bebê, uma observação especializada ajuda a manter a saúde da mãe em dia.

