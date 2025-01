Luana Piovani dá opinião sobre homens brasileiros: 'Tudo boy lixo'

Luana Piovani bateu um papo com os seus seguidores nas redes sociais e deu sua opinião sincera sobre os homens brasileiros

Em suas redes sociais, Luana Piovani sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. A famosa, que mora em Portugal, passou o final do ano no Brasil e comentou sobre as suas impressões.

Em seu Instagram Stories, a apresentadora deu sua opinião sobre os homens brasileiros e revelou que não conseguiu beijar ninguém.

"Não peguei ninguém, né? Maravilhoso. Achei que fosse vir para o Brasil, mas está tudo certo, é isso aí: encaçapar, né, boys? Achei que ia chegar com o rodo e passar na cara da 'macharada' toda, mas olha só... realmente, os melhores boys são gays. Os que não são gays estão velhos e acabados. E os que são visualmente interessantes? Tudo boy lixo", disse ela.

Em seguida, ela afirmou que não sente saudades de morar no Brasil. "Daí você vê que não tem saudade nenhuma. Quando chegar em Portugal, vai estar um frio", concluiu.

Passeio

A atriz Luana Piovani, de 48 anos, aproveitou o último dia do ano para curtir um verdadeiro dia de sol e mar nas areias da praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A artista foi fotografada se refrescando nas águas do local na terça-feira, 31, e acabou exibindo as tatuagens ao usar um biquíni de modelo florido. Enquanto ajeitava a peça em seu corpo, é possível observar os detalhes, assim como os brincos longos usados pela famosa para complementar o look.

No domingo, 29, Luana foi vista em um barzinho no Leblon, na Zona Sul carioca, acompanhada de amigos. Para se refrescar do calor intenso da temporada, a atriz contou com uma cerveja gelada enquanto usava um vestidinho leve e um biquíni. O destaque ficou para seus cabelos cor-de-rosa, uma transformação recente que chamou a atenção dos fãs.

O novo visual faz parte da preparação para a terceira temporada do reality show Luana é de Lua, do canal E!.

