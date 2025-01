Preta Gil ganha declaração especial da irmã, Bela Gil, após visita em hospital

A apresentadora Bela Gil compartilhou uma foto ao lado da irmã, Preta Gil, após realizar uma visita especial à cantora, internada há 1 mês

A cantora Preta Gil, internauta há pouco mais de um mês após realizar uma cirurgia delicada para retirada de tumores, viveu um momento bastante especial na tarde de quinta-feira, 30. A artista, que está em recuperação no Hospital Israelita Sírio-Libanês, em São Paulo, recebeu a visita de amigos e familiares na unidade de saúde.

Por meio das redes sociais, Bela Gil, uma das irmãs de Preta, compartilhou uma foto ao lado da cantora e aproveitou para fazer uma declaração. Na imagem, as duas aparecem sorridentes junto com Nino, herdeiro da apresentadora com João Paulo Demasi.

"Como diz meu Ninoco: tia Pretinha, tu é fod*! Feliz em te ver bem, irmã. Receba todo o axé, palavras de carinho e votos de cura que escuto na rua pra vc. O Brasil te ama e não é pouco", escreveu Bela Gil na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos admiradores reforçaram o grande carinho que sentem por Preta e o quanto torcem por sua rápida recuperação. "Estamos todos vibrando na cura da nossa Pretinha linda de viver", declarou uma seguidora. "A gente ama, torce e fica feliz de ver a força da Pretinha", disse outra.

Preta Gil revela que colocou a bolsa de colostomia de forma definitiva

A cantora Preta Gil reapareceu nas redes sociais na noite de domingo, 26, para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. Há mais de um mês, ela está internada em um hospital de São Paulo para se recuperar da cirurgia de 21 horas que aconteceu no dia 29 de dezembro de 2024, quando ela removeu tumores do seu corpo.

Agora, a estrela revelou que colocou a bolsa de colostomia de forma definitiva e está se recuperando bem, mas o processo é longo e difícil; confira detalhes!

