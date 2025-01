Preta Gil pode andar após cirurgia de 21 horas? Médico explica recuperação da cantora

Preta Gil compartilhou registros andando nas redes sociais; em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra fala da recuperação da cantora

A cantora Preta Gil (50) enfrenta um tratamento contra um câncer colorretal e passou por uma longa cirurgia no final de dezembro. Aos poucos, ela tem compartilhado com seus fãs momentos de sua recuperação e emocionou, na última sexta-feira, 10, ao postar um vídeo nas redes sociais, onde aparece caminhando pela primeira vez no hospital. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre os cuidados com a artista.

A cantora passou por uma cirurgia complicada de aproximadamente 21 horas para a remoção de tumores localizados em diferentes áreas do corpo, incluindo linfonodos, ureter e peritônio. A intervenção faz parte do seu tratamento contra o câncer.

Segundo o Dr. Jorge, não existem restrições para Preta Gil retornar a andar, pelo contrário, junto com uma equipe médica, é interessante que a cantora retorne com o seu status pré-cirúrgico, ou seja, retornar com a mesma qualidade de vida que tinha antes da operação.

"Ela não só pode, como deve! Nesse período, [é bom ela] tentar retornar às atividades dela, mas claro sempre com o auxílio de uma equipe multidisciplinar. Como qualquer procedimento cirúrgico extenso, a orientação médica é sempre da reabilitação desse paciente. Então, dentro de uma equipe multiprofissional que o acompanha, ele voltar aos poucos ao status pré-cirúrgico, ou seja, as condições clínicas antes da cirurgia", declara.

ELA PODE TER DIFICULDADES?

O oncologista explica que Preta Gil vai voltar a andar normalmente depois que se recuperar da cirurgia, ela não precisará 'reaprender' a andar, pois não teve nenhum trauma neurológico, apenas está se recuperando do procedimento médico extenso.

"Ela vai voltar a andar normalmente! Não vai ter que reaprender, ela não teve nenhum trauma neurológico, nenhuma alteração que mexeu na funcionalidade dos membros inferiores ou cerebral. A cirurgia dela não causou nenhum dano, nenhuma sequela nesse sentido. Ela vai voltando a andar normalmente, não vai ter que reaprender a andar não", finaliza o Dr. Jorge ao avaliar o caso da cantora Preta Gil.

