Gilberto Gil fala sobre recuperação da filha, Preta Gil: 'Cuidada pelo Brasil inteiro'

Pai de Preta Gil, o cantor Gilberto Gil comentou sobre os cuidados com a filha, que luta contra um câncer no intestino há dois anos

O cantor Gilberto Gil abriu o coração ao falar a respeito da recuperação da filha, a também cantora Preta Gil. A artista, que luta contra um câncer no intestino há dois anos, realizou uma cirurgia delicada em dezembro de 2024 para retirada de tumores e ainda está internada.

Em entrevista à 'Quem', Gilberto comentou sobre os cuidados com Preta durante o período de sua recuperação. "Estamos cuidando, embora ela seja cuidada pelo Brasil inteiro. Ela tem o privilégio de ser querida por várias gerações, pelos mais novos, avós, pais", declarou o veterano.

Gilberto Gil ainda revelou que recebe muitas mensagens de apoio e manifestações positivas direcionadas à filha. "É um privilégio também ser um pai de família nesse sentido. A Preta, os irmãos, as mães desses meninos todos. Representamos com muita honra e muito garbo toda a família brasileira", disse o cantor.

No último domingo, 26, Preta Gil reapareceu nas redes sociais para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. Por meio de um vídeo, a estrela revelou que colocou a bolsa de colostomia de forma definitiva e está se recuperando bem, mas o processo é longo e difícil.

"Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes pra me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma no ano passado, eu me baseei na que eu fiz e essa está sendo diferente. Um desafio muito maior diário e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa, em poder sair daqui o mais breve possível", disse ela.

"Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa", afirmou a cantora em outro trecho.

Famosos prestam apoio a Preta Gil

A cantora Preta Gil surpreendeu os seus fãs no último final de semana ao compartilhar um vídeo atualizado sobre o seu quadro de saúde. Ela está internada há mais de um mês em um hospital após passar por uma cirurgia para remover focos de câncer do seu corpo. Então, a estrela contou que colocou a bolsa de colostomia definitiva em seu abdômen.

Com a notícia, os amigos famosos fizeram questão de apoiá-la. Nos comentários do vídeo dela, as celebridades demonstraram apoio para que ela se recupere bem e receba alta hospitalar em breve; confira detalhes!

