Petra Mattar celebra grande melhora do filho após internação em UTI

Boas notícias! A influenciadora Petra Mattar atualizou o quadro de saúde do filho Makai, de 1 ano, que precisou ser internado na UTI

A influenciadora digital Petra Mattar usou as redes sociais na noite de terça-feira, 26, para compartilhar uma atualização do quadro de saúde do filho, Makai. O pequeno, de 1 ano e meio, precisou ser internado na UTI para tratar uma bronquiolite aguda.

Em seus stories no Instagram, com uma foto ao lado de Makai, Petra contou que o herdeiro apresentou uma ótima melhora e já respira sem a máscara de oxigênio. De acordo com a filha do cantor e ator Maurício Mattar, o auxílio para o bebê foi necessário após ele apresentar saturação baixa.

"Ele está bem melhor, viu, gente? Já está respirando sem oxigênio. Saturação em 95. Tomara que a gente volte logo para casa", escreveu a influenciadora na legenda da postagem. Na imagem, o menino aparece deitado no colo da mãe.

Na sequência, Petra Mattar publicou um novo clique de Makai acordado e bastante ativo. "Estava todo agitado mais cedo, querendo mexer em tudo", celebrou ela. Ao longo da tarde de terça-feira, 26, a filha de Maurício Mattar explicou que o pequeno havia iniciado a medicação com antibióticos e estava em observação.

Filho de Petra Mattar precisou ser internado - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PETRA (@petra)

Quem são os filhos de Maurício Mattar? Conheça os herdeiros do cantor

A paternidade entrou cedo na vida de Maurício Mattar, com menos de vinte seis anos, ele já tinha dois filhos. Em entrevista recente à CARAS Brasil, o ator e cantor abre sua intimidade ao falar sobre seus herdeiros e relembra como a paternidade entrou em vida.

Maurício Mattar é pai de Luã Yvys, Rayra Gracie, Petra Mattar e Ilha Mattar, caçula do ator e chamada carinhosamente por ele de 'raspinha de tacho'. O ator relembra que tinha desejo de ter filhos ainda jovem; confira o bate-papo completo com o famoso!

Leia também: Ela cresceu! Filha caçula de Mauricio Mattar esbanja fofura em nova foto