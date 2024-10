Ela cresceu! Filha caçula de Mauricio Mattar esbanja fofura em nova foto

Mauricio Mattar celebra os cinco anos de idade da filha caçula, Ilha, e mostra foto ao lado da herdeira e da esposa, Shay Dufau

O ator e cantor Mauricio Mattar está em festa nesta segunda-feira, 21, ao celebrar o aniversário de 5 anos da filha caçula, Ilha, fruto do casamento com Shay Dufau. Para marcar a data, o pai coruja mostrou uma foto ao lado da filha e da esposa nas redes sociais durante a festa da menina.

"Viva os 5 aninhos da minha filhotinha Ilha", disse ele.

Vale lembrar que Mattar também é pai de Petra Mattar, Rayra Gracie e Luã Yvys. Recentemente, o artista confessou que não teve problemas em conciliar carreira com paternidade e sempre soube separar muito bem essas questões.

“O profissional nada tem a ver com com o pai, o pai procura sempre ser carinhoso, atencioso, preocupado com o crescimento de cada um deles, com as informações que eles recebem do mundo e dessa forma norteá-los, da melhor forma, como eu recebi dos meus pais, da minha família com os valores e princípios acima de tudo”, declara.

Maurício Mattar fez homenagem para o filho

Maurício Mattar encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para seu filho mais velho, Luã Yvys, que completou 36 anos de vida. O rapaz é fruto do relacionamento do ator com a cantora Elba Ramalho.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista recordou uma foto de quando o filho era criança, e também postou um clique atual. Já na legenda, ele escreveu uma bela homenagem para comemorar o aniversário do herdeiro, que lhe deu o título de pai.

"Luã Yvys, obrigado por me dar pela primeira vez em vida o título de pai há exatos 36 anos atrás, você foi o primeiro em tudo, principalmente dos meus acertos e erros nessa condição", afirmou Mattar no começo da homenagem.

E completou: "Desejo que hoje domingo dia 25/06/23 você seja mais feliz ainda no amor, na saúde, paz, sabedoria, inspiração, música, letras, harmonias, mas principalmente em sua trinca familiar que são você, Amanda Mezkta, e a minha também "primeira" netinha que o vovô ama muito "Esmeralda"!! Feliz aniversário filhão amado eternamente, eu te amo, feliz aniversário."