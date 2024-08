Maurício Mattar relembra como a paternidade entrou em sua vida: 'Vitalidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Maurício Mattar abre sua intimidade ao falar dos filhos e próximos projetos na carreira

A paternidade entrou cedo na vida de Maurício Mattar (60), com menos de vinte seis anos, ele já tinha dois filhos. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator e cantor abre sua intimidade ao falar sobre seus herdeiros e relembra como a paternidade entrou em vida: "Vitalidade".

Maurício Mattar é pai de Luã Yvys, Rayra Gracie, Petra Mattar e Dufau Mattar, caçula do ator e chamada carinhosamente por ele de ‘raspinha de tacho’. O ator relembra que tinha desejo de ter filhos ainda jovem.

“A paternidade entrou na minha vida com 21 anos. Eu com 22, já estava com o meu primeiro filho, Luã. Eu queria que ele crescesse e eu ainda tivesse uma vitalidade como um homem para poder curti-lo”, confessa Maurício Mattar.

Considerado um dos grandes galãs da teledramaturgia nos anos de 1990, Maurício confessa que não teve problemas em conciliar carreira com paternidade e sempre soube separar muito bem essas questões.

Mattar ainda compartilha qual acredita que é o papel de um pai atualmente. Segundo o ator e cantor, ele buscou levar valores que lições aprendidas com seus pais para os seus herdeiros.

“O profissional nada tem a ver com com o pai, o pai procura sempre ser carinhoso, atencioso, preocupado com o crescimento de cada um deles, com as informações que eles recebem do mundo e dessa forma norteá-los, da melhor forma, como eu recebido os meus pais da minha família com os valores e princípios acima de tudo”, declara.

Além de pai, Maurício Mattar também é, com muito orgulho, avô. Ele menciona que, além da família, prioriza muito sua qualidade de vida para realizar seus sonho: “Os meus filhos me deram netos, eu tenho três netas e um neto”.

"Hoje, eu equilibro de uma forma tendendo mais para qualidade de vida [...] Eu estou em turnê, viajando pelo Brasil, estou comemorando 30 anos de música e 60 anos de vida. É um ano de comemoração, e eu viajo sem afetar minha qualidade de vida. Eu troquei, a qualidade de vida vem primeiro e os shows vêm na sequência para não atrapalhar essa qualidade”, finaliza.

