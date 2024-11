Petra Mattar atualiza quadro de saúde do filho Makai, internado na UTI

Filha de Maurício Mattar, Petra Mattar contou como está o pequeno Makai, internado na UTI para tratar uma bronquiolite aguda

A influenciadora digital Petra Mattar usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 26, para compartilhar com o público uma atualização do quadro de saúde do filho, Makai.O pequeno, de 1 ano e meio, precisou ser internado na UTI para tratar uma bronquiolite aguda.

Por meio de seus stories no Instagram, a filha de Maurício Mattar contou que Makai segue internado e recebendo medicações. "Os exames de sangue saíram, mas não tem nenhum resultado sobre bactéria. Precisaria fazer [o exame] depois de 48 horas e ver se vai evoluindo", iniciou ela.

"Mas ele já entrou com antibiótico que abrange basicamente muitas coisas que ele está tendo na parte respiratória. A oxigenação dele está boa, mas ainda está com o cateter de oxigênio. Está em sono profundo agora", continuou Petra, explicando que sua mãe passou a madrugada revezando os cuidados com o menino.

"Foi bem punk, ele acordava o tempo todo. Estou de novo aqui, mas ela [mãe] vai chegar, vou para casa e volto mais tarde. Ele está bem, não come muito, acho que está indisposto, bem cansado", disse a influenciadora.

Por fim, Petra Mattar disse que o filho seguirá em observação no hospital: "Temos que acompanhar os medicamentos para ver qual será a evolução dele". Na segunda-feira, 25, a herdeira de Maurício Mattar relatou que o pequeno Makai precisou do auxílio da máscara de oxigênio após apresentar saturação baixa.

Makai, filho de Petra Mattar, está internado - Reprodução/Instagram

