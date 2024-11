Petra Mattar conta que o filho de 1 ano, Makai, está internado na UTI

Filha de Maurício Mattar, Petra Mattar explicou que o herdeiro, Makai, está respirando com auxílio de máscara de oxigênio

A influenciadora digital Petra Mattar usou as redes sociais na segunda-feira, 25, para contar aos seguidores que seu filho, Makai, de 1 ano e meio, precisou ser internado na UTI. Por meio de seus stories no Instagram, a filha do cantor Maurício Mattar explicou detalhes da situação do bebê.

De acordo com Petra, o pequeno está respirando com auxílio de máscara de oxigênio após apresentar saturação baixa. Além disso, Makai, diagnosticado com bronquiolite aguda, também tem recebido medicamentos.

"Makai está internado na UTI porque estava saturando menos de 90 sem máscara de oxigênio (ainda está. Foi a 82 de manhã). Conseguiram coletar sangue dele só agora, porque as veias dele são simplesmente impossíveis de encontrar (aqui não tem localizador de veias). Ele foi furado muitas vezes, não dormiu hoje ainda", contou Petra Mattar, explicando que também não está muito bem de saúde.

"Eu estou com sinusite fortíssima e vou entrar no antibiótico. Provavelmente ele também entre, mas estamos esperando os resultados dos exames de sangue. Por enquanto ele está no corticoide, aerolin, nebulização, antialérgico e oxigênio. Aviso vocês. E ele foi internado com um quadro de bronquiolite aguda", completou a filha de Maurício Mattar.

Em outra publicação, a influenciadora digital mostrou uma foto do bebê dormindo na UTI. Makai, que nasceu em maio de 2023, é fruto do relacionamento de Petra com o lutador de jiu-jítsu Ademir Barreto Araújo.

