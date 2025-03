Papa Francisco recebe alta hospitalar após 40 dias de internação

Após passar cinco semanas internado em Roma, o Papa Francisco recebeu alta hospitalar e deixou o hospital neste domingo, 23

Após quase 40 dias internado, o Papa Francisco, de 88 anos, recebeu alta hospitalar neste domingo, 23 . O pontífice estava no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro para tratar problemas respiratórios. Ao deixar o local, fez sua primeira aparição pública ao acenar para os fiéis da sacada do quarto e utilizou uma cadeira de rodas para se locomover.

Durante a internação, Francisco foi diagnosticado com bronquite, pneumonia dupla e uma infecção polimicrobiana. No fim de fevereiro, enfrentou um episódio de vômito com aspiração, que exigiu ventilação mecânica não invasiva. No entanto, seu quadro clínico evoluiu positivamente ao longo das semanas.

Agora em casa, o papa deverá manter repouso por dois meses e seguir uma rotina de cuidados médicos. O tratamento inclui fisioterapia respiratória e exercícios de fonoaudiologia, já que sua voz foi afetada pelo longo período de suporte com oxigênio de alto fluxo. Segundo Sergio Alfieri, diretor do hospital Gemelli e membro da equipe médica do pontífice, a recuperação da voz ocorrerá gradualmente, sem um prazo definido. O papa poderá retomar suas atividades de forma progressiva, mas seguindo "um estilo de vida mais calmo".

Recado para os brasileiros

No início de março, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos brasileiros. Além disso, o religioso ofereceu a contribuição da Igreja Católica para a cúpula climática COP30, que acontece em novembro no Belém do Pará.

O texto foi enviado para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e foi recebido em meio à Campanha da Fraternidade, que é realizada anualmente pela instituição no período da Quaresma, que começou no último dia 5.

"Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim", dizia o texto.

