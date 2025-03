Papa Francisco apresenta melhora após suspender ventilação mecânica

Papa Francisco, de 88 anos, está internado desde o dia 14 de fevereiro em um hospital de Roma, na Itália, se recuperando de uma pneumonia

A assessoria de comunicação do Vaticano emitiu nesta quarta-feira, 19, um novo boletim médico sobre as condições de saúde de Papa Francisco. O comunicado anuncia que o pontífice apresentou melhoras, mais uma vez, com o tratamento ao qual o religioso de 88 anos tem sido submetido.

Desde 14 de fevereiro, ele está internado no Hospital Gemelli de Roma, na Itália, se recuperando de uma pneumonia. Inclusive, Francisco está no cargo de Papa desde 2013. Na última quinta-feira, 13, Francisco celebrou 12 anos de eleição.

Leia, na íntegra, o boletim médico mais recente de Papa Francisco:

“A condição clínica do Santo Padre continua melhorando. O Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. O progresso da fisioterapia motora e respiratória prossegue. Esta manhã, na solenidade de São José, o Santo Padre concelebrou a Santa Missa”.

Boletim médico sobre o estado de saúde de Papa Francisco - Foto: Reprodução/ Divulgação

Inchaço na mão de Papa Francisco

Internado com problemas respiratórios e complicações da idade, Papa Francisco reapareceu em uma foto inédita divulgada no último domingo, 16. Porém, um detalhe da imagem roubou a cena: a mão inchada do Papa. Com isso, o Vaticano veio à público para explicar o que aconteceu com a mão do pontífice.

Em boletim médico emitido nesta segunda-feira, 17, o Vaticano informou que a mão do Papa Francisco ficou inchada por causa da mobilidade reduzida durante o longo período de internação. Além disso, o caso já passou e ele já está melhor nesta segunda-feira. Confira!

