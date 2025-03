Zé Felipe fala sobre primeira viagem com Virginia sem os filhos: 'Daquele jeito'

O cantor Zé Felipe falou sobre a viagem que fez com a esposa, Virginia Fonseca, sem os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

O cantor Zé Felipe aproveitou um tempo livre nesta quarta-feira, 26, e abriu em suas redes sociais uma caixinha de perguntas. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre a viagem que ele fez com a esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, sem os três filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 6 meses. Na companhia de amigos, o casal passou alguns dias em Punta Del Este, no Uruguai.

"Como foi passar esses dias fora sem as crianças?", quis saber o internauta. "Foi maravilhoso. Graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio maravilhosa: minha mãe, Margareth, meu pai... Então, as crianças estavam muito bem cuidadas. Nós fomos, aproveitamos, bebemos, rimos, estávamos em ótima companhia de amigos que a gente ama. O pau quebrou daquele jeito, grandemente. Foi incrível", respondeu Zé Felipe.

Nesta terça-feira, 25, Virginia também falou sobre a experiência."Vivendo.com! Primeira viagem que fazemos com amigos, sem as crianças e tá sendo incrível pra nós! Muito feliz com tudo, sou grata por ter vocês na minha vida, obrigada por essa viagem sensacional. Toda honra e glória a Deus, 2025 é NOSSO", escreveu ao exibir os registros dos dias de folga. Nos cliques, Virginia Fonseca apareceu usando uma de suas bolsas milionárias. A versão de palha pode custar cerca de meio milhão de reais.

Novo avião

Antes de embarcar nos últimos dias para Punta Del Este, no Uruguai, a apresentadora do SBT postou uma foto exibindo as iniciais dos filhos, dela e do marido em uma parte do avião. Na ocasião, ela não mostrou que se tratava de uma nova aquisição.

Agora, conforme informações divulgadas pelo portal Leo Dias, foi confirmado que Virginia Fonseca comprou mais um avião. O modelo seria o Cessna Citation Sovereign, um jato executivo de médio porte. Os valores do novo jato de Virginia variam entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões de acordo com o site bjtonline.com. Com a cotação atual do dólar, isso corresponde a um valor que pode variar entre R$ 22.958.800,00 e R$ 28.698.500,00.

