Por que a mão do Papa Francisco está inchada? Vaticano explica o motivo

Papa Francisco aparece com a mão inchada em primeira foto após um mês internado e o Vaticano explica o que aconteceu com o pontífice

O Papa Francisco está internado há mais de um mês na Itália com problemas respiratórios e complicações da idade. Ele ficou um longo período longe dos olhos dos católicos, mas reapareceu em uma foto inédita no último domingo, 16. Porém, um detalhe da imagem roubou a cena: a mão inchada do Papa. Com isso, o Vaticano veio à público para explicar o que aconteceu com a mão do pontífice .

Durante o boletim médico desta segunda-feira, 17, o Vaticano informou que a mão do Papa Francisco ficou inchada por causa da mobilidade reduzida durante o longo período de internação. Além disso, o caso já passou e ele já está melhor nesta segunda-feira .

O boletim também informou que Francisco reduziu o uso de oxigenação de alto fluxo e que seu quadro de saúde é estável. Tanto que o próximo comunicado oficial deve ser fornecido apenas na quarta-feira, 19.

“A situação do Papa é estável, com pequenas melhoras com o tratamento respiratório e motor. Utiliza menos oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, em alguns momentos, pode ficar sem oxigenoterapia. À noite, ele usa ventilação mecânica não invasiva. O inchaço em sua mão visto na foto tirada e publicada ontem é devido à mobilidade reduzida, mas hoje já está melhor. O Papa passou o dia entre orações, descanso e algumas atividades de trabalho. O próximo boletim médico está previsto para quarta-feira”, informaram.

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou uma imagem do #PapaFrancisco em oração na capela próxima a seu quarto no Hospital Gemelli, onde está internado há um mês @HolySeePresspic.twitter.com/bY5htOhLRs — Vatican News (@vaticannews_pt) March 16, 2025

Papa Francisco manda recado aos brasileiros

No dia 5 de março, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos brasileiros e ofereceu a contribuição da Igreja Católica para a cúpula climática COP30, que acontece em novembro no Belém, no Pará.

O texto foi enviado para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e foi recebido em meio à Campanha da Fraternidade, que é realizada anualmente pela instituição no período da Quaresma, que começa nesta quarta-feira, 5.

"Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim", dizia o texto.

