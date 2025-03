Internado, Papa Francisco manda recado aos brasileiros: 'Continuem a rezar'

Internado há 19 dias com pneumonia, o Papa Francisco enviou um recado aos brasileiros e pediu que os fiéis continuem a rezar

Internado há 19 dias com pneumonia, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos brasileiros. Além disso, o religioso ofereceu a contribuição da Igreja Católica para a cúpula climática COP30, que acontece em novembro no Belém do Pará.

O texto foi enviado para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e foi recebido em meio à Campanha da Fraternidade, que é realizada anualmente pela instituição no período da Quaresma, que começa nesta quarta-feira, 5.

"Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim", dizia o texto.

Insuficiência respiratória

O estado de saúde do Papa Francisco foi atualizado na segunda-feira, 3. Segundo informações divulgadas pelo Vaticano nas redes sociais, o pontífice enfrentou duas crises de insuficiência respiratória e precisou recorrer à ventilação mecânica não invasiva. Também foram realizados procedimentos médicos para remover o acúmulo de muco nos pulmões.

De acordo com o comunicado, o líder da Igreja Católica sofreu broncoespasmos devido ao excesso de muco endobrônquico, o que levou à necessidade de duas broncoscopias para a remoção das secreções. Essa condição provoca contração dos músculos dos brônquios, dificultando a respiração e gerando o chamado "chiado no peito" ou sibilo.

Também foi informado que o Papa permaneceu consciente e colaborativo durante todo o processo. No entanto, o Vaticano optou por não divulgar detalhes sobre seu prognóstico, conforme informado no boletim médico da segunda-feira, 3.

Internado desde 14 de fevereiro com quadro de bronquite que evoluiu para uma pneumonia nos dois pumões, o Papa Francisco não tem previsão de alta hospitalar.

Vale lembrar que o problema respiratório já havia sido identificado na última sexta-feira, 28, mas não houve novas crises durante o fim de semana.

