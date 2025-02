Pai de Whindersson Nunes se manifesta após internação do humorista: 'Já havia pedido'

O pai do humorista Whindersson Nunes, Hidelbrando Batista, falou sobre a decisão do filho de se internar em uma clínica psiquiátrica

[Alerta gatilho: Este texto aborda temas relacionados à saúde mental. Caso esteja procurando ajuda para lidar com problemas psicológicos, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida pelo telefone 188]

O pai do humorista Whindersson Nunes,Hidelbrando Batista, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 21, para falar sobre a decisão do filho de se internar em uma clínica psiquiátrica para cuidar de sua saúde mental. Em uma publicação, ele contou que há havia pedido para o artista procurar ajuda e se mostrou confiante com o tratamento.

"Passando para dizer a todos que o Whindersson decidiu por conta própria se internar em uma clínica para se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz e orgulhoso da sua atitude. Já havia feito esse pedido a ele e a Deus. Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos, que é o que ele mais gosta de fazer. Obrigado a todos que estão na torcida por ele", escreveu Hidelbrando.

Já em outra publicação, ele escreveu: "Parabéns pela atitude filho. Já cuidou de muita gente agora é hora de cuidar de você. Sua mente precisa estar bem para criar novas ideias. Logo estará nos palcos fazendo o povo sorrir que é o que você mais gosta de fazer. Pedi muito a Deus que te ajudasse a tomar essa decisão. Obrigado Deus. Obrigado também a todos os seus fãs que estão na torcida por você. Seus velho estará sempre aqui pra te abraçar e te desejar tudo de bom em sua vida. Masi uma vez me enche de orgulho. Isso só mostra o homem de caráter que você é. Te amo meu bebê sempre vou estar do lado, que papai do céu te abençoe!"

Storie do pai de Whindersson Nunes (Reprodução/Instagram)

Decisão própria

De acordo com a nota divulgada por sua equipe, Whindersson Nunes decidiu se internar na clínica de forma voluntária. "O humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar", diz o começo do comunicado.

"Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento", concluíram.

No ano passado, Whindersson emocionou seus seguidores ao compartilhar um relato sobre sua "única tentativa de suicídio". Em outra oportunidade, ele contou que, pela primeira vez, não se sentiu bem ao se apresentar publicamente. "Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão. Aprendi mais uma", escreveu ele.

