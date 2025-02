Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica em São Paulo

A equipe de Whindersson Nunes comunicou a decisão do humorista de se internar em uma clínica psiquiátrica para cuidar da sua saúde mental

O humorista Whindersson Nunes está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo para cuidar da saúde mental. A informação foi revelada pela empresa Non Stop Produções Artísticas, que gerencia a carreira do youtuber, a site Hugo Gloss.

Segundo a nota, o famoso tomou a decisão por conta própria e com acompanhamento de um médico especializado. "O humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo., na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar", diz o começo do comunicado.

"Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento", concluiu a equipe do artista.

No ano passado, Whindersson emocionou seus seguidores ao compartilhar um relato sobre sua "única tentativa de suicídio". O humorista contou que tinha um amigo que costumava deixar sua arma de fogo acessível em alguns ambientes de sua casa e em um dia em que estava se sentindo bem, depois de ter superado seu vício em drogas ilícitas, ele teve uma crise ao visitar esse rapaz, encontrou a arma e se trancou no quarto com ela. O comediante confessou ter tentado tirar a própria vida, mas não conseguiu. Em questão de segundos, ele conta que travou o objeto novamente, foi tomar banho e começou a refletir profundamente sobre sua vida.

Confira o comunicado na íntegra:

Comunicado sobre Whindersson Nunes

Foto: Non Stop Produções Artísticas

Whindersson Nunes desabafa sobre depressão

Em sua rede social, Whindersson Nunes fez um desabafo a respeito de sua vida pessoal. O humorista, que enfrenta uma depressão há alguns anos, contou que, pela primeira vez, não se sentiu bem ao se apresentar publicamente. "Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão. Aprendi mais uma", escreveu ele.

