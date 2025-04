Simony traz atualização sobre tratamento contra o câncer ao realizar nova sessão de imunoterapia

Nas redes sociais, a cantora Simony atualizou os fãs sobre tratamento contra o câncer e garantiu: "Sigo com o coração cheio de gratidão"

Nesta terça-feira, 1, Simony usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu tratamento contra o câncer . Diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022, ela anunciou a remissão da doença em janeiro de 2023. Durante o processo, passou por quimioterapia e radioterapia, e seguirá com a imunoterapia nos próximos anos.

Na postagem, Simony explicou que continua realizando sessões de imunoterapia a cada 21 dias."Hoje foi dia de consulta, de agendar os exames e receber as gotinhas da cura: a imunoterapia. A cada 21 dias, estou lá. Ainda não sei por quanto tempo, mas sigo com o coração cheio de gratidão. A Deus, ao meu médico, Dr. Fernando Maluf, à equipe linda que me acompanha com tanto carinho, e ao Hcor, que sempre me acolhe com tanto cuidado. Um dia de cada vez. Fé e ciência caminhando juntas. E que a cura chegue para você também. De coração", escreveu a artista, que na sequência adicionou um versículo da Bíblia.

"'Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nEle confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido' (Salmos 91:1-7)", finalizou Simony.

Simony emociona ao falar sobre luta contra o câncer

Simony marcou presença no programa 'Domingão com Huck' de domingo, 23. A cantora fez uma participação durante a performance de Belo na 'Batalha do Lip Sync'. O cantor dublou 'Oceano', em homenagem a Djavan, e emendou com o sucesso 'Superfantástico', do Balão Mágico, em que ela era integrante.

Durante uma conversa com Luciano Huck, a famosa recordou o câncer no intestino que descobriu agosto de 2022 e confessou que o único pedido que fez para Deus era poder ver seus netos e seu filho caçula, Anthony, de 11 anos, crescerem. Confira.

