Internado em clínica psiquiátrica, Whindersson Nunes recebe apoio da ex-noiva

O humorista Whindersson Nunes decidiu se internar em uma clínica psiquiátrica de forma voluntária para cuidar de sua saúde mental

[Alerta gatilho: Este texto aborda assunto sobre saúde mental. Se você precisar de ajuda para lidar com problemas psicológicos, entre em contato com o Centro de Valorização à Vida no telefone 188]

A equipe de Whindersson Nunes informou ao público na noite de quinta-feira, 20, que o humorista decidiu se internar em uma clínica psiquiátrica para cuidar de sua saúde mental. Após a notícia vir a público, o famoso recebeu apoio de fãs e amigos, incluindo a ex-noiva, Maria Lina.

Por meio das redes sociais, a influenciadora digital publicou uma foto de Whindersson sorridente e deixou uma mensagem carinhosa ao ex-companheiro. Os dois ficaram juntos de novembro de 2020 a agosto de 2021.

"Você não merece menos do que o abraço das pessoas e a sua melhora absoluta. Você sempre terá pessoas no céu e na terra que desejam seu bem. Jesus te ama profundamente e te acompanha", escreveu Maria Lina na legenda da imagem.

Segundo a nota divulgada por sua equipe, Whindersson Nunes tomou a decisão de se internar na clínica de forma voluntária e com acompanhamento de um médico especializado. "O humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar", diz o começo do comunicado.

"Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento", concluíram.

Whindersson Nunes desabafa sobre depressão

Em sua rede social, Whindersson Nunes fez um desabafo a respeito de sua vida pessoal. O humorista, que enfrenta uma depressão há alguns anos, contou que, pela primeira vez, não se sentiu bem ao se apresentar publicamente.

"Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão. Aprendi mais uma", escreveu ele; confira mais detalhes!

