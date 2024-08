O que fazer para eliminar a acne? Ana Castela mostrou antes e depois do tratamento

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica tratamentos contra a acne; doença já atingiu a pele de famosos como Ana Castela

Ana Castela (20) surpreendeu os fãs e seguidores ao mostrar como seu rosto ficou após completar o tratamento contra a acne, em maio deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica como funcionam os tratamentos e o que fazer para eliminar os cravos e espinhas.

De acordo com a especialista, os tratamentos podem variar dependendo da localização e da intensidade do quadro de acne. No caso de Ana Castela, as espinhas costumavam aparecer em seu rosto e, por afetar sua autoestima, ela decidiu começar a cuidar da pele.

"O tratamento muda completamente se o quadro for só com comedões ('cravos') ou tiver inflamação intensa com nódulos internos", explica Maluf. "Basicamente, devemos usar produtos não oleosos ou que possuem 'oil-free' na embalagem, sabonetes para peles mistas a oleosas ou acnéicas, hidratantes e protetores solares também indicados para esse tipo de pele."

"[Também podemos usar] alguns ácidos para diminuir a produção de sebo ou oleosidade. Portanto, sendo um quadro clínico causado por diversos fatores, o tratamento deve ser pensado em combater grande parte deles, fator que mexemos ajuda a diminuir o quadro de acne."

Através de seu perfil do Instagram, a cantora mostrou o antes e depois do tratamento. Na época, ela afirmou que, apesar de não ter mais espinhas no rosto, a pele ainda estava com algumas manchas, que também seriam tratadas e deviam desaparecer com o decorrer do tempo.

Ana Castela mostra antes e depois do rosto (Reprodução/Instagram)

"Não sei se é emocional, não sei se é porque eu como mal, mas não é comida porque eu como bem, a vida inteira me deu. Mas, nesses tempos atrás que eu estava mal, me deu umas pipocadas na cara. Tenho muita foto do meu processo para ver se um dia ia melhorar e melhorou, gente. Por isso, eu estou feliz", afirmou Ana Castela.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANA CASTELA: