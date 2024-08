O que pode causar a acne? Entenda que atinge a pele de Vanessa Lopes

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica as principais causas da acne; doença foi motivo de desabafo de Vanessa Lopes

Vanessa Lopes (23) surpreendeu os fãs ao mostrar "pele real" e desabafar sobre espinhas no último domingo, 25. A influenciadora contou que a doença cutânea surgiu após a reação a um remédio, uma das possíveis causas para o quadro. Entenda a seguir o que pode causar acne.

De acordo com a médica dermatologista Luciana Maluf, a acne pode ser causada por vários fatores. "[Podem ser fatores] genéticos, hormonais, sujidade, produtos e cremes muito espessos, não retirada de maquiagem, bactérias e fungos que pioram ou prolongam o quadro, etc", diz a especialista, em entrevista à CARAS Brasil.

"À medida que entramos na puberdade, onde há toda uma revolução hormonal, as glândulas sebáceas começam a produzir mais sebo e oleosidade, que entopem os poros, inflamam e se tornam o que chamamos de acne ativa com dor e formação de pus no centro da lesão. Portanto, temos diversos fatores que podem provocar o surgimento das acnes", completa.

Através dos Stories do Instagram, Vanessa Lopes mostrou o rosto com marcas da acne e explicou que as espinhas surgiram como uma reação alérgica a um remédio. "Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases e não tenho o que fazer a não ser esperar passar e tomar meus medicamentos. Esse ano eu estou sendo testada."

"O meu rosto não está normal, não aguento mais", acrescenta ela, que também pontuou a importância de ter empatia. "Pelo menos, posso mostrar para as pessoas que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo pode ter problemas psicológicos, problemas na pele, problemas de saúde, problemas na vida, problemas em tudo. Ter empatia e cuidado com as outras pessoas em relação a isso, é essencial."

