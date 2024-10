Miocardite aguda: o que é o diagnóstico que tirou Raquel Brito de A Fazenda

Após passar mal e ser eliminada de A Fazenda, Raquel Brito teve seu diagnóstico revelado:miocardite aguda ; saiba o que é

Irmã de Davi Brito, Raquel Brito segue em acompanhamento médico em casa após sair de A Fazenda 16, da Record, com dores do tórax e ser internada. Nesta sexta-feira, 11, um novo boletim médico divulgado pelas redes sociais da ex-peoa revelou o diagnóstico: miocardite aguda.

Conforme textos médicos, trata-se de uma inflamação no coração que pode ocorrer como complicação de diversas infecções no corpo, manifestando-se com sintomas como dor no peito, tontura, cansaço excessivo, falta de ar, entre outros.

Ainda segundo informações de especialistas, a miocardite também aumenta as chances de alteração da pressão arterial e do ritmo cardíaco. No caso de inflamação grave no coração, pode ser necessária internação hospitalar.

Já o tratamento inclui repouso para evitar o excesso de trabalho do coração e, se necessário, a administração de medicamentos para o alívio dos sintomas. Apesar da gravidade, caso seja diagnosticada e tratada, a doença evolui bem e pode ser curada.

O boletim médico

“Relatório médico atualizado: após exames, foi constatado o diagnóstico de miocardite aguda [uma inflamação do músculo do coração, chamdo miocárdio]. Nossa Raquel iniciou o tratamento e recebeu alta nesta quinta-feira (10/10). Ela ainda continua em repouso e observação e, em breve, será liberada para viajar e retornar para Salvador”, diz o texto divulgado nas redes sociais.

O documento é assinado pelo coordenador médico de A Fazenda 16, Leandro Santini Echenique, que informou que a paciente teve boa evolução e que vai realizar tratamento com medicações em casa

Para quem não acompanhou, Raquel, que estava confinada no reality rural, precisou de atendimento dentro do programa após se queixar de dor torácica durante uma das dinâmicas. Por recomendações médicas, a irmã do ex-BBB Davi Britoteve que deixar a atração e foi desclassificada para cuidar da saúde.