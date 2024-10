Letícia Cazarré faz alerta após enfrentar quatro semanas com os filhos doentes

Mãe de seis crianças com Juliano Cazarré, Letícia Cazarré compartilha desabafo após os filhos enfrentarem quarta semana doentes

Na última quinta-feira, 10, Letícia Cazarré usou as redes sociais para desabafar após enfrentar quatro semanas seguidas com os filhos doentes. Mãe de seis crianças com o ator Juliano Cazarré, a influenciadora digital abriu o coração sobre as dificuldades que está enfrentando e fez um alerta importante sobre a saúde das crianças.

Inicialmente, cinco dos filhos de Letícia e Juliano Cazarré ficaram doentes, e, com o tempo, as crianças se recuperaram e adoeceram novamente. Atualmente, apenas duas ainda estão enfrentando diagnósticos, Maria Madalena, de três anos, e Estêvão, de apenas sete meses, enquanto os pais se desdobram para cuidar dos pequenos .

Nos stories do Instagram, Letícia desabafou e contou o que aconteceu com as crianças: "Estamos aqui na quarta semana de doença das crianças. Graças a Deus, Juliano e eu ainda não pegamos, apesar de que acordei hoje com bastante dor de cabeça, sentindo que a sinusite quer me pegar, mas não vai conseguir", iniciou.

Preocupada após os pequenos apresentarem sintomas de uma conjuntivite, Letícia e Juliano decidiram levar as crianças em uma médica oftalmologista: "Segundo ela, está dando essa conjuntivite por adenovírus e pode dar uma membrana, que é uma coisa que a Guilhermina já teve uma vez, que é o oftalmo que tem que tirar", disse.

Por fim, Letícia compartilhou um alerta para os papais: "Fiquem de olho nas crianças de vocês e em vocês, se estiverem com sintomas de conjuntivite, vão ao médico, não deem bobeira, porque em poucos dias pode formar essa membrana e tem que tirar no médico, se não o remédio não consegue entrar no olho e fazer o efeito que tem que fazer", disse.

Vale lembrar que além de Maria Madalena, que nasceu com uma condição rara no coração, conhecida como Anomalia de Ebstein, e Estevão, que é o caçula da família, a stylist e o ator também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Guilhermina, que nasceu com uma condição rara no coração.

