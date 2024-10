Perfil de Luiza Possi é invadido e ela desabafa: ‘Me sinto desprotegida’

Luiza Possi lamenta ao ver que seu perfil no Instagram foi hackeado e desabafa sobre o ocorrido enquanto tenta recuperar sua conta

A cantora Luiza Possi viveu um momento tenso nesta sexta-feira, 11, ao ver que seu perfil no Instagram foi invadido. A conta dela foi hackeada e os criminosos estão fazendo posts sem a autorização da artista.

Com isso, a filha de Zizi Possi lamentou o ocorrido e contou como se sente ao perder o acesso ao seu perfil, que tem 1.8 milhão de seguidores.

“Me sinto com medo, porque podem conseguir hacker meu celular. Me sinto desprotegida e péssima nesse momento”, afirmou ela, que tenta recuperar sua conta.

O último post de Luiza Possi foi feito há cerca de 21 horas. Depois disso, os criminosos já iniciaram os posts com falsas promessas de ganho de dinheiro - o que é uma fraude.

Luiza Possi relata perseguição de fã

A cantora Luiza Possi surpreendeu o público ao revelar pela primeira vez uma situação inusitada do início de sua carreira. Em participação no programa 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT, a artista contou que, há 22 anos, foi perseguida por um 'fã' no Amazonas durante sua passagem no local.

Para evitar preocupação, Luiza disse que sua mãe, Zizi Possi, nunca soube da história e, por isso, seria a primeira vez que ela contaria publicamente a situação. De acordo com a famosa, um homem que se identificou como Luís passou a persegui-la dentro de um hotel onde estava hospedada.

"Era o dia seguinte do show, ligaram para o hotel e falaram: 'Aqui é o Luís, quero falar com a Luiza''. A minha produtora, que era minha melhor amiga, falou que era para ligar depois, porque estávamos indo embora", iniciou Luiza Possi, contando que precisou retornar ao hotel por conta das fortes chuvas que caíam na cidade. Confira a história!