Ingrid Vasconcelos revela transformações após a maternidade: 'Nem me reconheço mais'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ingrid Vasconcelos, ex-jogadora de basquete, abre o coração ao falar da gestação do segundo filho e transformações após a maternidade

A influenciadora digital e ex-jogadora de basquete, Ingrid Vasconcelos (30) está radiante a espera do nascimento do seu segundo filho e ela não esconde de ninguém que é uma apaixonada pela família. Em entrevista à CARAS Brasil, a atleta revela transformações em sua vida após a maternidade: "Nem me reconheço mais".

Somando mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, Ingrid Vasconcelos costuma compartilhar vídeos de sua rotina familiar e mostrar o dia a dia com seu filho, Ian (11) e o marido Enderson Cordeiro (32). Atualmente, a influenciadora digital está grávida e se derrete ao falar da gestação.

"Parece que é tudo novo. Para começar, descobri muito cedo. Na minha primeira gestação, não tive nenhum sintoma, mas desta vez estou sentindo de tudo: enjoos, inchaços, dores nas costas, e por aí vai. Às vezes, brinco que ainda não sei ser grávida, só sei ser mãe. Depois que o bebê nascer, aí sim será comigo, mas enquanto está na barriga, tudo parece novidade", revela.

Ingrid Vasconcelos foi mãe aos 18 anos e confessa que a maternidade trouxe grandes transformações para sua vida, incluindo a maturidade. A influenciadora digital afirma que possui uma relação muito próxima com o filho e busca sempre escutar e incentivar ele.

"Nem me reconheço mais sem ser mãe. Antes disso, eu era uma adolescente, e a cabeça de adolescente é muito inconsistente. Amadureci muito cedo e não me arrependo. Hoje consigo curtir a adolescência do meu filho, entender a cabeça dele e até compartilhar as loucuras nas redes sociais sem julgá-lo", confessa.

'TROUXE MAIS CONHECIMENTO'

Seguindo os passos da família, Ingrid Vasconcelos revela que Ian está se desenvolvendo na carreira de atleta. Porém, ela reforça que não pressiona o filho, ajuda com os treinos, mas sem grandes cobranças.

"Ele já está seguindo a carreira de atleta, e como tem dois pais atletas, há vantagens e desvantagens. Nós o ajudamos com treinos e explicações, mas também cobramos. Não em excesso, mas nossa visão de atletas nos faz ver mais coisas".

A espera do nascimento de seu segundo filho, Ingrid analisa a diferença entre as duas gestações e menciona: "Para mim, trouxe mais conhecimento, mas também mais medo. Meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 18 anos, e eu não sabia quase nada. Descobri que estava grávida no quinto mês, foi tudo muito rápido".

"Agora, tenho mais informação, o apoio do meu marido e do meu filho, mas também vêm os medos típicos de toda mãe: a saúde do bebê, novas pesquisas sobre alimentos, é uma loucura. Descobri esta gravidez na segunda semana e já tive muitos enjoos, contrações de treinamento. Esse menino está vindo para mostrar que ele é único, nada parecido com o irmão", finaliza.

