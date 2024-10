Felipe Titto viveu drama ao enfrentar o mesmo diagnóstico de Raquel Brito; relembre

Felipe Titto e outras celebridades já enfrentaram a mesma doença cardíaca que desclassificou a ex-Fazenda Raquel Brito; relembre

Recentemente, Raquel Brito foi desclassificada de A Fazenda após sentir fortes dores no peito. Agora, seu diagnóstico foi revelado: a influenciadora digital enfrenta uma miocardite aguda, inflamação no músculo cardíaco. Felipe Titto também passou por uma situação semelhante, ao ser diagnosticado com a mesma condição no passado, assim como outras celebridades.

Em 2017, Titto enfrentou um drama devido ao problema de saúde. Na época, o ator estava em destaque na novela ‘O Outro Lado do Paraíso’, da Globo, quando foi surpreendido pela inflamação no miocárdio e precisou ser hospitalizado. Em entrevista ao Encontro, ele detalhou os sintomas e revelou que a experiência fez com que ele repensasse sua vida.

"Tive dor no peito, uma pressão muito forte. Tive formigamento no braço esquerdo, que falhou quando liguei o chuveiro. Acordei às 7h com muita dor no peito e pensei que tivesse sido algum erro muscular. Fiz duas séries de 15 flexões para abrir, porque pensei que tivesse alguma coisa errada que eu tivesse feito”, Felipe relatou na época.

“Começou a doer mais e vi que tinha ficado sério. Fui tomar banho e, quando abri a torneira, meu braço falhou. Fui para o hospital. Quando eu expliquei o que estava sentindo, a moça da recepção disse que eu estava infartando. Fiz exames e deu tudo ok. Três dias antes, supostamente eu estava com dengue. Por isso, tive uma miocardite infecciosa”, contou.

“Na UTI, comecei a repensar. O que eu estou fazendo para valer esse tempo que eu poderia ter perdido hoje? Na teoria, eu devia ficar mais medroso, mas na prática, quero fazer mais coisas”, Felipe revelou que o episódio foi um divisor de águas em sua vida. Além do ator, que teve a miocardite infecciosa, outros famosos também lutaram contra a doença.

Em 2020, Bruno Cardoso, do grupo Sorriso Maroto, passou seis meses afastado dos palcos devido ao diagnóstico de miocardite: “Foram 188 dias, seis meses,e mais de 27 mil minutos para repensar a vida, sentir saudades, conhecer com quem posso contar e para quem quer cantar”, ele declarou na época em que terminou o tratamento.

Em 2016, o cantor George Michael faleceu devido a complicações relacionadas à miocardite, combinada com outros fatores de risco. Famoso por hits como Careless Whisper, ele sofreu de miocardiopatia dilatada com miocardite, além de estar com fígado gorduroso. No entanto, o diagnóstico oficial só foi confirmado meses após seu falecimento.

O que aconteceu com Raquel Brito?

Para quem não acompanhou, Raquel Brito, que estava confinada no reality rural, precisou de atendimento dentro do programa após se queixar de dor torácica. Por recomendações médicas, a irmã de Davi Brito teve que deixar a atração e foi desclassificada para cuidar da saúde. De acordo com informações do relatório médico, a ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda.