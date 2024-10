Com cliques raros, Monica Benini comemora aniversário da filha: 'Minha menina'

Monica Benini, mulher do cantor Junior Lima, encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de 3 anos da filha, Lara

Monica Benini usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para celebrar o aniversário de sua filha caçula, Lara. A menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Junior Lima, completou três anos de vida nesta última quinta-feira, 10.

Para comemorar a data especial, ela compartilhou duas fotos no feed do Instagram. No primeiro registro, Lara aparace segurando uma flor, já no segundo, Monica está passeando com a herdeira em meio à natureza.

"Minha menina, minha bolinha de luz, minha parceira. A que pede flores, mas que preencheu meu coração de uma forma que ela sequer pode imaginar. Larinha ontem fez 3 anos, mas quem ganha o presente, de fato, somos nós. Que honra, minha filha, que honra! Viva você todos os dias!", declarou a mamãe na legenda.

Além de Lara, Monica e Junior também são pais de Otto, que completou sete anos no dia 1º de outubro. "7 anos desse menino que transformou minha vida de tantas formas que nem sei dizer. Que é feito de luz, doçura, amor (e mais um tantão de coisas). Que sorte a minha, que sorte a minha. Confesso que até hoje, quando o observo existindo e mostrando sua personalidade, custo a acreditar que ele saiu de mim. Um pedaço de mim. Um coração que bate fora do meu peito. Feliz vida pro meu menino luz! Viva o Otto! Viva!", escreveu a modelo e designer de joias na ocasião.

Esposa de Junior diz ter se arrependido de cirurgia plástica

Recentemente, Monica Benini, esposa de Junior Lima, contou que se arrependeu de uma cirurgia plástica que realizou anos atrás. Através dos stories de seu perfil no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores e uma pessoa quis saber qual operação ela já realizou. "Coloquei prótese de silicone quando tinha uns 23 anos. Sempre detestei. Anos atrás fiz o explante", respondeu ela.