Patrícia Poeta intriga com declaração de amor misteriosa: 'Sempre sua'

A apresentadora Patrícia Poeta surpreendeu seus seguidores na tarde desta sexta-feira, 11, ao compartilhar no Instagram uma declaração de amor misteriosa. No feed da rede social, ela publicou um texto destinado a uma pessoa chamada Roger e disse esperar que as palavras chegassem ao homem.

“Meu amado Roger, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei com você. Que essas palavras cheguem a você com todo meu amor! Sempre sua”, escreveu a apresentadora do Encontro na publicação. Ela ainda optou por desativar os comentários, o que trouxe um toque de mistério adicional.

Post de Patricia Poeta (Reprodução/Instagram)

Patrícia Poeta impressiona seguidores ao postar ensaio de fotos raro da juventude

Já nesta quinta-feira, 10, a apresentadora aproveitou o dia de resgatar fotos antigas, o #TBT, 'Throwback Thursday', para compartilhar em seu perfil um registro antigo em que aparece no auge de sua juventude. Ela, porém, não revelou o ano em que a foto foi tirada.

Na publicação, Patrícia aparece posando em uma escada, com um look despojado e filtro preto e branco na foto. "#tbt", escreveu ela na legenda. E a artista recebeu inúmeros elogios de seus fãs: “Misericórdia. Muito linndaaaa”, escreveu uma. “Lindíssima gata”, comentou um outro seguidor. “Quantos adjetivos posso escrever aqui ??”, disse uma terceira.

Em outro momento, ela chamou atenção dos seguidores ao compartilhar alguns cliques ao lado de sua irmã, a jornalista e a apresentadora da Record Rio Paloma Poeta. Nos cliques publicados no feed do Instagram, ela aparece caminhando com a irmã em uma praia do Rio de Janeiro. Para cuidar da saúde, as duas aparecem usando top e óculos escuros. "Domingão em família", escreveu Patrícia na legenda da publicação.

