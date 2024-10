Príncipe George revela qual trabalho quer fazer quando crescer: ‘É isso!’

Filho de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe George será o próximo rei do Reino Unido, mas quer realizar outra função antes de subir ao trono. Saiba qual!

O príncipe George ocupa a segunda posição na linha de sucessão do trono britânico. Depois do seu avô, Rei Charles III, e do pai, príncipe William, o menino vai se tornar o rei do Reino Unido. Porém, antes disso, ele contou que quer desempenhar outro trabalho. Em um evento, ele surpreendeu ao apontar qual é a profissão que gostaria de exercer quando crescer.

De acordo com o site Daily Mail, o príncipe George foi visitar uma pizzaria e ficou encantado pelo forno à lenha. Lá, ele contou para o dono do local que gostaria de trabalhar na pizzaria. “Ele disse: ‘É isso o que eu quero fazer quando crescer’. Ele é um menino encantador”, disse o dono do local.

Antes disso, George já tinha contado que também queria ser piloto de avião. Ele é fascinado pelo universo da aviação e pode seguir o este caminho quando chegar sua vez de servir no exército britânico.

Vale lembrar que a família de Kate Middleton e príncipe William adora pizza. Em vários momentos, eles já foram vistos degustando uma boa pizza com os filhos. Inclusive, eles têm o costume de fazer pizza em casa com a família.

Inclusive, Kate já contou que os filhos adoram ajudá-la na cozinha. Ela faz de tudo para as crianças e conta com a participação deles nas receitas. A princesa de Gales também tem a tradição de fazer bolos de aniversário para seus filhos.

Futuro do príncipe George

O príncipe William contou alguns detalhes sobre como vê o futuro do filho mais velho, o príncipe George, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento na Inglaterra, ele comentou que o filho pode seguir os seus passos na escolha profissional.

William disse que o herdeiro tem talento para ser integrante da Força Aérea. Ele comentou que o filho é um piloto em potencial e que o menino gostaria de viver um centro da aeronáutica.

Vale lembrar que William é piloto de Busca e Resgate da Força Aérea Real e atuou no País de Gales entre 2010 e 2013. Além disso, é uma tradição da família real que os homens façam parte de alguma atividade militar. Por exemplo, o Rei George VI, pai da rainha Elizabeth II, também foi piloto em sua juventude e o príncipe Harry já foi piloto de helicópteros do exército britânico.