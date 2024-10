'É um misto de sentimentos', desabafa Sthefany Brito sobre maternidade

Mãe de dois meninos, a atriz Sthefany Brito abriu o coração e falou abertamente sobre como está sendo sua experiência na maternidade

A atriz Sthefany Brito abriu o coração e falou abertamente sobre sua experiência na maternidade. Mãe de Vicenzo, de um mês, e de Antonio Enrico, de 3 anos, a artista compartilhou como tem sido a rotina com os dois, que são frutos de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

"É um misto de sentimentos. Me sinto a mulher mais sortuda desse universo e a mais cansada. Meu desafio é encontrar o equilíbrio e conseguir dar atenção para os dois. Mas esse desafio é diário, já que nem todo dia é igual. Vou equilibrando os pratinhos e fazendo o melhor que dá. Mas a alegria de ver os dois juntos faz absolutamente cada segundo valer a pena", analisou ela em entrevista ao jornal O Globo.

Sobre as diferenças na sua segunda experiência como mãe, a atriz ressalta que muita coisa mudou. "Até porque eu sou uma mãe diferente, um pouco mais segura e leve em alguns aspectos. Não sinto aquele desespero que senti com o primeiro filho. Eu entrava em pânico com tudo, achando que ia acontecer alguma coisa de ruim", refletiu.

E completou: "Também já tenho um filho mais velho e sinto que o tempo passa mais rápido, acho que pela função do dia a dia e a atenção que os dois exigem. É bem cansativo, mas eu me emociono cada vez que vejo os dois juntos. É sem dúvida o melhor momento da minha vida. Nasci para ser mãe deles".

E Sthefany contou também como o primogênito reagiu à chegada do caçula. "No hospital, ele não deu muita bola para o irmão, não. Pedia muito meu colo, sentiu ciúme de mim com toda a atenção que o Vicenzo demandava. Em casa já foi muito mais tranquilo. Ele quer beijar e pegar o irmão no colo o tempo todo. Diz que ama e leva uns brinquedos dele para brincarem juntos. Claro que já teve ciúme e às vezes ele me pede para ficar só com ele, sem o irmão junto. Mas, no geral, ele me surpreendeu muito. Tem sido um irmão muito amoroso e apaixonado", detalhou.