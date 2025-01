Médico perde 12 anos de memórias e revela qual foi a lesão em sua cabeça

Médico não tem nenhuma lembrança do que aconteceu por 12 anos de sua vida ao perder a memória em acidente grave e revela os detalhes

O médico Dr. Pierdante Piccioni perdeu 12 anos de memórias ao sofrer um grande acidente de carro em 2013. Ele ficou em coma por algumas horas e, ao acordar, levou um grande susto ao ver que seus filhos se tornaram adultos e que não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu em sua vida. A história dele serviu de inspiração para a série Doc, da Fox. Saiba mais sobre o que aconteceu com o médico:

De acordo com o site da revista People, o Dr. Piccioni perdeu o controle do carro em uma estrada em 2013. Ele teve uma grave lesão no córtex cerebral, o que causou a amnésia traumática. A lesão dele aconteceu na parte esquerda, atrás e na frente do cérebro. O problema de saúde dele é raro e acontece em poucas pessoas ao redor do mundo.

A primeira lembrança dele depois do acidente é de quando ele acordou no hospital e não conseguiu reconhecer dois homens que o chamaram de ‘pai' durante uma visita. Então, ele descobriu que aqueles homens eram seus filhos, que ele lembrava de quando eles crianças de 8 e 11 anos.

Na época, ele era o chefe da emergência de um hospital na Itália e não se lembrava de como conquistou o cargo, além de ter também esquecido da morte da mãe. Com isso, ele decidiu fazer um livro de memórias de sua trajetória após perder a memória e este livro foi a inspiração para a série do canal Fox.

Com a perda da memória de tanto tempo de sua vida, o médico teve uma mudança em sua personalidade. Ele descobriu que era considerado uma pessoa fria, de coração duro e agressivo pelos familiares e amigos. Porém, ao reconstruir sua vida depois do acidente, ele passou a ser mais amável e carinhoso.

“Eu nunca ouvi uma história como a minha antes do acidente. Quando você perde a memória, você perde o bom e o ruim. Claro que eu gostaria de ter de volta as belas memórias. Mas a vida é um pouco dos dois, e não tenho certeza se quero de volta as más memórias e emoções. Eu era um homem muito ruim. Todo mundo diz que sou mais empático. O trauma me deu uma segunda chance ”, disse ele, que precisou voltar a estudar para se atualizar sobre os avanços da medicina em 12 anos. Ele passou por vários tipos de terapias e tratamentos para tentar recuperar a memória, mas nada funcionou. Hoje em dia, ele voltou a trabalhar como médico.

