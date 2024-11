Príncipe William revela memória especial com a princesa Diana que moldou sua vida

O futuro rei da Inglaterra, príncipe William tinha apenas 15 anos quando a princesa Diana morreu; descubra memória especial

O príncipe William relembrou momentos mais marcantes ao lado de sua mãe, a princesa Diana, que moldaram profundamente sua visão de mundo. Em um depoimento emocionante para o documentário "Prince William: We Can End Homelessness", o primogênito do rei Charles III destacou a influência de Diana em sua jornada pessoal e no trabalho com pessoas em situação de rua.

William trouxe à tona uma visita em 1993 à fundação The Passage, uma instituição que oferece apoio a pessoas sem-teto, da qual Diana era patrona na época. Hoje, o príncipe carrega esse legado, atuando como patrono da mesma entidade. Ele descreveu a experiência como transformadora, recordando que, na época, tinha cerca de 11 anos e nunca havia sido exposto a realidades tão diferentes da sua.

“Eu lembro de entrar com um pouco de receio, sem saber o que esperar. Mas, logo, estava jogando xadrez, conversando e entendendo que existiam vidas muito diferentes da que eu vivia no palácio”. Para William, aquele momento não apenas ampliou sua compreensão sobre desigualdade social, mas também revelou a essência do trabalho de sua mãe.

Ele relembra como Diana tinha a habilidade única de criar conexões genuínas, trazendo leveza mesmo em situações difíceis. “Minha mãe fazia o que sempre fazia: deixava todos à vontade, ria e brincava com as pessoas. Foi um aprendizado incrível ver como ela transformava um ambiente que poderia ser pesado em algo cheio de esperança e humanidade”.

Além da memória pessoal, o príncipe também refletiu sobre como essa experiência moldou seu compromisso com questões sociais ao longo dos anos. Para ele, conhecer histórias de pessoas que viviam em condições tão adversas foi um choque de realidade que mudou sua forma de encarar seus próprios privilégios. “Essas conversas abriram meus olhos. Quando alguém te conta que passou a noite anterior dormindo na rua, você percebe que o mundo é muito maior e mais complexo do que você imaginava”.

Vale ressaltar que Diana, que faleceu em 1997, permanece como uma figura de enorme influência no trabalho humanitário de William, que tinha apenas 15 anos na época.